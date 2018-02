Il “Cipresso d’Argento” compie vent’anni

Dopo l’evento speciale per il Giorno della Memoria, si apre il 24 febbraio la rassegna teatrale del “ Cipresso d’Argento” a Somma Lombardo, al cinema Teatro Italia, promosso dalla compagnia Anni Verdi.

«Un “ Cipresso” al quale teniamo molto, perché la nostra compagnia festeggerà cinquant’anni di vita» spiega Roberto Gessaroli, presidente di Anni Verdi. «Mezzo secolo di teatro amatoriale, di divertimento e di impegno. Per noi della “ Nuova Compagnia Anni Verdi” si tratta di un traguardo importante. Ne è passato di tempo dalla fondazione del gruppo per opera del nostro indimenticato amico Sergio Bulloni Tante le persone che, negli anni, si sono avvicendate e che hanno lavorato nel gruppo».

«Ci piace pensare che ognuno di loro lo abbia fatto con gioia e divertimento e che non siano mancati gli spunti di riflessione leggendo i testi, conoscendo e interpretando i personaggi delle commedie che abbiamo portato in scena. L’atto finale è sempre il palcoscenico, il momento in cui si consegnano le nostre fatiche al pubblico, per trasferire a lui il nostro entusiasmo e la nostra passione per quello che facciamo insieme».

Il programma si apre appunto sabato prossimo, 24 febbraio, con L’avaro di Molière. Il successivo appuntamento sarà invece sabato 10 marzo 2018 (Delirio al settimo piano), poi si proseguirà con uno spettacolo al mese (qui il programma completo, ingressi a biglietto singolo o con abbonamento). Gran finale il 19 maggio con il nuovo spettacolo teatrale proposto dalla compagnia Anni Verdi: “Il povero Piero”, commedia di Achille Campanile.

«I numeri che raccontano la nostra storia parlano chiaro: più di 80 gli spettacoli messi in scena per la nostra Città, per non parlare delle più di 500 repliche rappresentate in teatri di vario livello: dalla provincia lombarda e piemontese fino ai teatri delle città emiliane, trentine e venete. E poi l’ospitalità che abbiamo offerto a tante altre compagnie amatoriali, in occasione delle rassegne del “ Cipresso”. Lo faremo anche quest’anno per celebrare degnamente i venti anni della nostra rassegna».