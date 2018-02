“I cittadini pagano per le scelte di Rivolta, va segnalato alla Corte dei Conti”

La vicenda lavorativa dell’ex comandante è risolta, ma la sua rimozione dal vertice della Polizia Locale dell’Unione Ferno-Lonate rimane un nodo centrale.È uno dei frutti avvelenati degli anni passati, di quell’insieme di pressioni e manovre che l’ex sindaco Danilo Rivolta – che ha patteggiato una pena a quattro anni – ha attuato per agevolare i suoi affari.

«I cittadini pagheranno di tasca loro il risarcimento per le scelte volute da Rivolta» fa notare oggi l’ex sindaco Giovanni Canziani. La rimozione dell’allora comandante Maria Cristina Fossati – considerata allora poco malleabile – faceva parte delle manovre attuate da Rivolta e «volte a rendere innocui i dipendenti che costituivano un impedimento al raggiungimento dei propri scopi personali», ragiona Canziani.

Dal punto di vista politico, la questione è ancora aperta. E Canziani pone un tema che fin qui non era stato toccato da nessuno, né a Lonate né a Ferno, l’altro Comune in ogni caso coinvolto. «Mi auguro che chi ha il dovere di farlo segnali quanto prima alla Corte dei Conti tutta la vicenda, perchè i cittadini di Lonate e Ferno non si meritano di pagare quanto giustamente riconosciuto alla ex Comandante».

La questione investe entrambi i Comuni, perché il demansionamento di Fossati fu proposto da Rivolta, ma poi fu deciso dalla giunta dell’Unione, che rappresenta appunto sia Ferno che Lonate. «Considerati gli eventi, è lecito chiedersi: ma dov’erano gli amministratori dei due comuni quando la Dott.ssa Fossati veniva demansionata? E tutti coloro che hanno parlato di fulmine a ciel sereno quando l’ex-sindaco è stato arrestato? Com’è possibile che fossero così impegnati da non rendersi conto che qualcosa non andava per il verso giusto? Chi pagherà per la perdita di immagine subita dal nostro Comune?» conclude l’ex sindaco, che non manca di aggiungere un ringraziamento a Fossati (che è stata elemento centrale per far emergere quanto accaduto a Lonate) e un augurio al nuovo comandante Roberto Filadoro.