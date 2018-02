Cocquio, un weekend intenso tra sicurezza e cultura

Inizierà venerdì sera 23 febbraio un weekend che si preannuncia ricco di appuntamenti per il Comune di Cocquio Trevisago.

Alle ore 21 presso il teatro SOMS si terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza per parlare ancora una volta di sicurezza, uno dei tempi che più stanno a cuore all’Amministrazione comunale presieduta dal Sindaco Centrella.

Sarà il primo cittadino a raccontare le importanti novità che riguardano la sicurezza del territorio, a partire dalla presentazione del Comandante della Polizia Locale Cattoretti, che da gennaio è di stanza presso la sede del Comune in via Roma insieme a due agenti. Sarà anche l’occasione per fare una panoramica delle attività della Guardia Nazionale, l’associazione che da alcuni mesi vigila sul territorio cocquiese, e di quelle dei gruppi di Controllo del Vicinato, coordinati dal Consigliere Maurizio Crugnola.

Questo incontro verrà replicato venerdì 6 aprile alle ore 21.00 presso l’oratorio di S. Andrea.



Sabato 24 febbraio alle ore 17 invece sarà la volta dell’inaugurazione di un nuovo spazio comunale sito presso la Stazione Ferroviaria di Cocquio Trevisago: l’Amministrazione comunale non ha mai nascosto la volontà di valorizzare le associazioni locali, ritenute un’importante risorsa e perno di aggregazione sociale per tutta la comunità, e dopo i numerosi interventi mirati a questo scopo (a partire dal nuovo regolamento per la concessione di contributi, in vigore ormai da un anno, alla revisione delle tariffe per la concessione degli spazi comunali) si è arrivati ad aggiungere i locali siti sopra la stazione agli altri spazi comunali che da tempo sono a disposizione delle realtà associative, come la sala Polivalente della Biblioteca Comunale “E.Gallico”, la palestrina della Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri”, la Sala Polivalente “Ca’ Tognola” (frazione di Caldana). A fare gli onori di casa saranno il Sindaco e il suo gruppo, in primis il consigliere delegato alle Associazioni Aldo Belli; seguirà un brindisi presso il vicino ristorante La Purtascia.

Per concludere, domenica 25 febbraio alle ore 17 saranno sul palco del Teatro SOMS di Caldana due artisti provenienti dal mondo della lirica (la soprano Lorena Campari, e il tenore Maurzio Saltarin, accompagnati dalla pianista Yuka Gohda, sotto la direzione del Maestro Romano Oppici).

Questo evento si inserisce tra quelli organizzati all’interno del progetto “Voglio vincere: non gioco!” contro la ludopatia, progetto per il quale il Comune di Cocquio Trevisago ha vinto un bando regionale. Stimolare passioni alternative al gioco d’azzardo è solo uno dei metodi per contrastare una patologia, la ludopatia appunto, che sta dilagando tra tutte le fasce d’età: in questo senso anche la musica fa “sentire la sua voce”.

L’appuntamento sarà presentato dall’Assessore alle Politiche sociali e alla Cultura Sara Fastame, e sarà l’occasione per distribuire ai presenti in sala il materiale informativo redatto per questo progetto, che illustra non solo il significato e i sintomi della ludopatia, ma indica anche i centri di ascolto ai quali rivolgersi.