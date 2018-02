Colpita da un malore, muore una donna in Val Vigezzo

Muore poco dopo aver iniziato la passeggiata domenicale.

Una donna di 61 anni residente a Vergiate è morta al Pian dei Sali nei pressi di Finero, nella mattinata di domenica 18 febbraio. Lo riporta il quotidiano locale ossolanews.it.

La donna stava per iniziare un’escursione, ma un malore non le ha lasciato scampo. E’ successo nella frazione di Malesco, vittima una donna del 1957 originaria e residente a Vergiate. La donna si è accasciata appena ha iniziato la passeggiata. Sul posto il Soccorso Alpino vigezzino e l’elicottero del 118. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.