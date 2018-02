Il Comitato per l’Ondoli: “Posti a rischio nel reparto di medicina generale”

“I problemi del Carlo Ondoli sembrano aumentare: la carenza di personale sta mettendo in grave difficoltà anche il reparto di Medicina generale, reparto nel quale sarebbero a rischio numerosi posti letto”. Inizia così un comunicato del comitato spontaneo che dopo la manifestazione di domenica scorsa rilancia l’allarme sul “ridimensionamento di un altro reparto che se tutto dovesse essere confermato sarebbe l’ennesima dimostrazione della mancanza di programmazione da parte della dirigenza sanitaria dell’Asst Valle Olona”.

“In questo periodo in cui tutte le forze politiche dichiarano di voler difendere e rilanciare l’ospedale, i fatti vanno in un’altra direzione: la lenta agonia di questo nosocomio non sembra arrestarsi“, si legge nella nota.

E quindi “accanto al Comitato spontaneo permanente che, ancora una volta, è costretto a denunciare il declino dell’Ondoli, anche l’associazione Amor vuole esprimere il proprio disappunto per una situazione che non è più accettabile. I tantissimi cittadini che hanno manifestato domenica scorsa, accanto al Comitato e ad Amor, meritano più rispetto: la lotta per difendere un diritto del territorio e la dignità dell’Ospedale Carlo Ondoli continua più viva che mai”.