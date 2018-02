Commissariato, ecco i nuovi orari

A partire da giorno 05 marzo 2018 gli uffici del Settore Polizia di frontiera di Luino osserveranno i seguenti orari di apertura:

UFFICIO PASSAPORTI:

Lunedì: mattina 09.00/12.00 – pomeriggio chiuso;

Martedì: mattina riservato messi comunali – pomeriggio 15.00/17.00 (appuntamenti on line);

Mercoledì: mattina 90.00/12.00 – pomeriggio chiuso;

Giovedì: mattina 90.00/12.00 – pomeriggio 15.00/17.00;

Venerdì: mattina 09.00/12.00 – chiuso;

Sabato: mattina chiuso – pomeriggio chiuso;

Domenica: mattina chiuso – pomeriggio chiuso.

UFFICIO ARMI:

Lunedì: mattina 09.00/12.00 – pomeriggio 15.00/17.00;

Martedì: chiuso – pomeriggio chiuso;

Mercoledì: mattina 09.00/12.00 – pomeriggio chiuso;

Giovedì: mattina 09.00/12.00 – pomeriggio chiuso;

Venerdì: mattina 09.00/12.00 – pomeriggio chiuso;

Sabato: mattina chiuso – pomeriggio chiuso;

Domenica: mattina chiuso – pomeriggio chiuso.

UFFICIO IMMIGRAZIONE:

Lunedì: mattina 08.30/11.30 – pomeriggio chiuso;

Martedì: mattina chiuso – pomeriggio chiuso;

Mercoledì: mattina 08.30/11.30 – pomeriggio chiuso;

Giuvedì: mattina 08.30/10.30 (aperto al pubblico solo per famigliari di cittadini Italiani)

10.30/13.30(consegna permessi/carte di soggiorno) – pomeriggio chiuso;

Venerdì: mattina 08.30/11.30 – pomeriggio chiuso;

Sabato: mattina chiuso – pomeriggio chiuso;

Domenica: mattina chiuso – pomeriggio chiuso.

UFFICIO DENUNCE:

Lunedì: mattina 08.30/12.30 – pomeriggio (*);

Martedì: mattina 08.30/12.30 – pomeriggio (*);

Mercoledì: mattina 08.30/12.30 – pomeriggio 15.00/17.00;

Giovedì: mattina 08.30/12.30 – pomeriggio (*);

Venerdì: mattina 08.30/12.30 – pomeriggio 15.00/17.00;

Sabato: mattina 08.30/12.30 – pomeriggio chiuso;

Domenica: mattina chiuso – pomeriggio chiuso.

(*) Nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì la ricezione degli atti sarà assicurata previa presenza

di u Ufficiale di P.G. in servizio.