Commissione patenti, orari e informazioni per le visite a Busto Arsizio

A partire dal 6 febbraio anche Busto Arsizio ha una sua commissione patenti. Un’ottima notizia per gli automobilisti del Basso Varesotto che non dovranno più recarsi a Varese per essere visitati dalla commissione medica.

Commissione patenti, orari per prenotazioni e visite a Busto Arsizio

L’Asst Sette Laghi fa sapere che sempre dal 6 febbraio, infatti, è possibile prenotare le visite presso la sede distaccata di Busto Arsizio agli sportelli della segreteria di via Stelvio 3 il martedì e il venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e il giovedì dalle 14,00 alle 16,00.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0331388011.

Le visite della commissione medica saranno erogate a partire dal 28 febbraio ogni mercoledì dalle 14,00.