Parte la progettazione per sistemare le fognature di Luino dopo le perenni polemiche per gli scarichi che periodicamente finiscono nel lago. Un primo passo riguarda la “modellazione” per il successivo ampliamento e completamento della rete separata sul territorio di Luino.

Per redigere la progettazione Alfa Srl – società a capitale interamente pubblico, i cui soci attualmente sono Provincia di Varese e 109 Comuni dell’Ambito territoriale ottimale corrispondente all’intero territorio della Provincia – ha indetto una gara d’appalto.

L’APPALTO – “L’incarico di progettazione – si legge nella descrizione dell’appalto sul sito della società – prevede l’ampliamento e il completamento delle reti e manufatti ad esse riferiti nel comune di Luino”. Costituiscono oggetto dell’incarico anche queste prestazioni: studio idrogeologico preliminare e modellazione, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in farse di progettazione.

Il valore dei lavori è di 278.350 euro e il contratto d’appalto ha durata di 240 giorni.

Le offerte vanno inviate entro il 21 marzo, l’apertura delle buste è prevista per il 28 marzo a Gallarate alla sede di Alfa Srl di via Bottini.

LE FOGNATURE A LUINO – Nel documento preliminare di progettazione Alfa Srl pubblica però anche lo stato di fatto della rete fognaria luinese. Un documento interessante che rappresenta una panoramica sulla condizione di tutti gli scarichi cittadini.

“La rete fognaria del Comune di Luino presenta una rete principale connessa al depuratore di Luino Voldomino, che colletta le acque provenienti da:

• Centro abitato di Luino;

• Comuni di Colmegna ed Agra tramite il collettore Societario AGRA-LUINO, che percorre la

sponda del Lago Maggiore;

• Frazioni di Motte-Rognolo-Poppino poste su un’altura a Nord del centro abitato di Luino e

connesse ad esso tramite un singolo collettore che percorre Via Dumenza.

Nel territorio del Comune di Luino esistono inoltre diverse frazioni con reti fognarie separate che afferiscono a fosse biologiche o vasche Imhoff a servizio della singola frazione di riferimento.

Le frazioni o quartieri con reti indipendenti sono:

• Frazione Bonga: collettazione comunale sdoppiata con recapito in fossa biologica e successiva dispersione in acque superficiali;

• Frazione Longhirolo: tratti fognari misti recapitati in fossa biologica che successivamente disperde a valle dell’abitato stesso;

• Frazione Pianezzo: collettazione ad un impianto Imhoff e dispersione a valle;

• Frazione Biviglione: tratti fognari misti che recapitano in una vasca Imhoff, la quale poi disperde a valle nel fiume Tresa;

• Frazione Trebedora: tratti fognari misti recapitati in fossa biologica che successivamente disperde nel recettore superficiale;

• Località Cattel: tratti fognari misti recapitati in fossa biologica che successivamente disperde a valle dell’abitato stesso.

Esistono inoltre altre reti fognarie secondarie che affluiscono direttamente al Depuratore Luino

Voldomino tramite differenti collettori consortili:

• Rete della frazione di Voldomino;

• Rete del Comune di Germignaga;

• Rete del Comune di Grantola;

• Rete del Comune di Montenegrino Valtravaglia.

Infine esistono delle frazioni con reti fognarie miste private di cui non si conoscono tracciati o

trattamenti biologici in atto e necessiterebbero perciò di una verifica; a quanto riporta il Comune di Luino nel PUGSS (2012) si deduce che:

• Frazione Gaggio: piccolo agglomerato con collettazione mista realizzata da privati, che

disperde direttamente in valleggio sottostante l’abitato;

• Località Carnella: rete mista indipendente realizzata da privati che disperde nel rio

Lazzaretto.

Inoltre tutte le acque del Comune di Dumenza che venivano collettate da una rete indipendente e disperse nel torrente Colmegnino vengono ora raccolte dal nuovo collettore Societario DUMENZALUINO (attualmente completo e funzionante) e convogliate al depuratore Luino Voldomino.

Come accennato esistono diversi collettori Consortili che arrivano al Depuratore Luino

Voldomino, due dei quali interessano direttamente la rete fognaria di Luino:

• Collettore Societario DUMENZA-LUINO;

• Collettore Societario AGRA-LUINO che raccoglie le acque di Agra, Colmegna e del

centro abitato di Luino, percorrendo il lungolago.

Riassumendo, il territorio del Comune di Luino presenta numerose frazioni separate dalla rete

fognaria pubblica principale che colletta le acque al depuratore di Luino Voldomino”.

INTERVENTI PREVISTI DALL’ACCORDO ATO SUL PIANO STRALCIO DEL 5 LUGLIO 2017

“Gli obiettivi principali degli interventi oggetto di questo incarico sono:

• Modellizzazione della rete allo stato di fatto e allo stato di progetto;

• Collettamento delle reti fognarie che ad oggi risultano separate dalla rete pubblica

principale che affluisce al depuratore di Luino Voldomino;

• Risoluzione delle problematiche relative agli scarichi fognari che influenzano direttamente e

indirettamente la qualità delle acque del Lago Maggiore.

Gli interventi finalizzati alla realizzazione di tali obiettivi prevedono:

• Sdoppiamento di alcuni tratti di rete fognaria del centro abitato di Luino;

• Collettamento reti fognarie separate di Carnella, Gaggio, Bonga, Longhirolo e Pianezzo;

• Collettazione a reti separate delle nuove residenze sparse;

• Sostituzione tubazioni logore.

Il progettista aggiudicatario del presente incarico dovrà tra gli altri fornire al progettista del revamping dell’impianto di depurazione, anche il dato di portata in tempo di magra e di pioggia in ingresso al depuratore a seguito dei lavori di nuova collettazione fognaria”.

LE CRITICITA’ RISCONTRATE – “A seguito di rilievi tecnico-informativi commissionati dal Comune di Luino – continua il documento – , sono state, inoltre, rilevate alcune criticità di carattere generale ricorrenti nella rete fognaria, ossia: