Il Comune mette a bando altri 14 locali tra Galleria e piazza Castello

Continua il percorso per la valorizzazione dei locali della Galleria Vittorio Emanuele II. Il Comune ha aperto un bando di gara per l’assegnazione in affitto di 11 lotti ai piani alti della Galleria e di altri 3 in piazza Castello, sempre di proprietà del Demanio comunale. Complessivamente il valore dei canoni a base d’asta è di oltre 588mila euro all’anno. La gara terminerà il 19 aprile.

I locali in Galleria sono tutti tra i 60 e gli 80 mq con basi d’asta che vanno dai 12 mila ai 30mila euro di canone annuo. Gli spazi, con destinazione terziario e commerciale, sono dislocati sui piani alti del ‘Salotto di Milano’ con ingressi da piazza Duomo 21, via Foscolo e via Pellico. Tra i locali anche due cantine al piano interrato di via Marino, al cui bando possono però partecipare soltanto i commercianti che hanno già in affitto un locale in Galleria.

Il percorso di valorizzazione degli spazi comunali, concessi unicamente con il metodo delle gare pubbliche, prosegue anche fuori dalla Galleria e interessa un altro punto del centro cittadino. Si tratta di tre spazi al civico 3 di piazza Castello di proprietà demaniale e recentemente tornati alla disponibilità dell’Amministrazione.

Per il più grande dei tre (645 mq al terzo piano) si parte da una base d’asta di 238.972 euro di canone annuo. Il secondo spazio di 396 mq al secondo piano parte da una base d’asta di 112.860 euro, mentre il terzo, a piano terra per 95 mq, ha una base d’asta di 27.075 euro di canone annuo. Gli spazi saranno concessi unicamente per uso ufficio.