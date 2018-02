Concerto benefico per il Centro di Aiuto alla Vita

Il Centro di Aiuto alla Vita di Malnate organizza, come ogni anno in febbraio per il mese dedicato alla Vita, un concerto alla Chiesa Parrocchiale di San Martino, sabato 24 febbraio alle ore 21.

Dice Nicoletta Magnaghi, presidente del Centro: “La vita è mistero e preziosità. E come tale va celebrata. Cogliendo il valore del dono della vita noi operiamo affinché le donne e gli uomini la custodiscano sin dal suo concepimento e ne abbiano cura. Incontriamo molte donne che chiedono di essere sostenute nella loro scelta di divenire mamme. Altre si sentono in difficoltà ad accettare la gravidanza e smarrite nella scelta di proseguirla. Ci chiedono di essere accolte ed ascoltate, hanno necessità di una sincera, discreta e amichevole vicinanza. Essendo la vita soprattutto bellezza, offriamo alla cittadinanza un concerto per la vita perché il canto e la musica inducano tutti ad una riflessione sull’urgente necessità di proteggerla”.

Per l’occasione, il Coro San Martino della Parrocchia di Malnate, magistralmente diretto da Michel Frequin dal 2011, si arricchisce di cinque validissimi musicisti professionisti i quali, per spirito di beneficienza e per amicizia, hanno accolto l’invito del direttore del coro e renderanno più ricca e sontuosa l’esecuzione. Il programma della serata prevede l’esecuzione di brani classici, musica antica e musiche originali. Alcuni di questi sono stati arrangiati e rielaborati da Michel Frequin, altri invece scritti dallo stesso appositamente per questa occasione. Fiore all’occhiello della serata sarà la soprano solista Marine Guliashvili, apprezzato soprano lirico nelle vesti di solista per questo concerto.

Un ringraziamento particolare a tutti questi artisti che collaborano alla promozione di una “cultura della vita e dell’amore”.

Per informazioni: 342 0270545 Nicoletta Magnaghi, Centro di aiuto alla Vita di Malnate