Concorso, assolta l’ex sindaco Lorella Piscia

Il tribunale di Varese ha assolto l’ex sindaca di Osmate Lorella Piscia dalle accuse di abuso d’ufficio e turbativa d’asta, per la vicenda di un concorso.

“Sono stata in ballo sei anni per un fatto che non ho mai commesso. Una vicenda che riguardava una povera ragazza che frequenta mio figlio ma il concorso era stato svolto in maniera del tutto regolare e per un livello base. Il fatto non sussiste. Perché tutto questo? Sono stata un sindaco duro, capace di dire anche no e mi sono fatta qualche nemico”.

Il sindaco non era in commissione, secondo il tribunale, dunque non c’era conflitto di interessi, e il concorso comunque era regolare: la ragazza poteva partecipare tranquillamente.

In particolare, riepilogando tutti tra i vari passaggi giudiziari, è risultato fino a oggi che sono stati tutti assolti: il sindaco di Osmate Lorella Piscia, i quattro funzionari che si occupavano del concorso, i due funzionari del comune di Taino, i tre funzionari del comune di Sesto Calende, il sindaco Marco Colombo di Sesto Calende e i quattro assessori del suo comune.

Qui la vicenda