Concorso per cortometraggi, Rai Cinema Channel conferma la partnership con il Baff 

Confermata anche per questa edizione la collaborazione con Rai Cinema Channel, una partnership prestigiosa per il festival, ma anche un’opportunità importante, per gli autori dei cortometraggi, per far conoscere il proprio talento.

Il concorso partirà ufficialmente il 19 febbraio 2018 – da quella data sarà possibile inviare il proprio video – mentre il termine ultimo per iscriversi è il 6 aprile 2018. Saranno ammesse opere realizzate nel 2017, in lingua italiana, della durata massima di venti minuti. La partecipazione è gratuita, il regolamento e la scheda di adesione sono pubblicati sul sito del festival (www.baff.it).

Al termine di una selezione effettuata dalla direzione artistica del Baff, verranno assegnati due premi:

Premio Rai Cinema Channel , attribuito a suo giudizio, che consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto da parte di Rai Cinema, e la visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner.

Premio Miglior cortometraggio "BAFF SHORT CUTS 2018" (onorifico), assegnato da una giuria composta dagli studenti dell'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, coordinati dai docenti, e presieduta da un personaggio del mondo dello spettacolo, lo scorso anno l'attrice Veronica Pivetti.

I vincitori del concorso “BAFF SHORT CUTS” verranno premiati nel corso della manifestazione cinematografica, in calendario dal 5 al 12 maggio 2018.