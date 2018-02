Concorso su Don Milani: un workshop a metà progetto

Venerdì 23 febbraio 2018 a partire dalle 14.30 presso il Circolo ACLI Centro in via Speri Della Chiesa Jemoli a Varese si terrà un workshop nell’ambito del progetto “Web-Care tra valori e limiti. Da Lettera a una professoressa alle elaborazioni digitali”, legato al concorso destinato agli Istituti scolastici della secondaria di secondo grado della provincia di Varese e lanciato in occasione dei cinquant’anni della scomparsa di don Lorenzo Milani e della pubblicazione del suo libro “Lettera a una professoressa” dall’associazione Kentro e dal Circolo Acli Varese Centro con il supporto delle Acli Provinciali di Varese.

Il programma della giornata prevede, dopo la registrazione dei partecipanti e gli ultimi aggiornamenti sul Progetto-Concorso a cura della Commissione organizzativa, gli interventi di Ruffino Selmi del Circolo ACLI Centro Varese, Roberto Benotti dell’associazione KENTRO Varese e di Stefania Barile Centro Internazionale Insubrico. La giornata si concluderà con alcune brevi relazioni sui progetti in fase di realizzazione a cura dei docenti referenti degli istituti superiori coinvolti.