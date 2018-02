I consiglieri di minoranza chiedono la sfiducia dell’assessore Boca

I consiglieri di minoranza Mazzoccato, Colombo, Pizzini, Gumier e Balzarini presentano una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Enrico Boca.

Al centro delle critiche ci sono la gestione dei lavori i via Cocquo che, spiega la minoranza, è stata “chiusa al traffico per l’esecuzione delle opere relative alla nuova costruzione della fognatura senza adeguato preavviso”.

Recita il testo della mozione:

· È mancato il coordinamento tra impresa esecutrice dei lavori e amministrazione comunale;

· È mancata ogni forma di comunicazione ai residenti;

· Non è stato attivato adeguato servizi per la raccolta differenziata e per giorni i rifiuti sono stati inutilmente esposti in corrispondenza delle abitazioni e poi depositati all’inizio di via Cocquo;

· E’ stata soppressa senza preavviso una fermata del trasporto degli alunni;

· Sono state predisposte aree di parcheggio su terreni privati senza le dovute autorizzazioni;

· Via Frapolli e via Pigni, vie sulle quali sono già state completate le opere relative alle tubazioni principali, sono di fatto difficilmente percorribili per mancanza di adeguate opere di ripristino.