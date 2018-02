Contanti e bonifici da migliaia di euro, così Federici muoveva i soldi

Bonifici da decine di migliaia di euro, ma anche prelievi in contante. Sono i soldi che Stefania Federici, in più occasioni, ha ottenuto dai malati di cui era amministratrice di sostegno.

Le vittime individuate e i passaggi di denaro documentati dall’indagine di Guardia di Finanza di Gallarate e Procura di Busto sono quattordici. In un caso ad esempio dal conto di una donna ammalata sarebbe stata derubata di 8445 euro, trasferiti frazionandoli in più tranche attraverso prelievi di contanti, bonifici postamat e assegni.

Federici – che contava su una certa credibilità anche per il suo passato di amministratore pubblico – sarebbe arrivata a ottenere informazioni sensibili anche grazie all’altra persona arrestata, Raffaella Biafora, che tra l’altro aveva condiviso una parte del percorso politico di Federici, candidandosi nel 2016 in una lista di sole donne in appoggio alla Lega (Federici era invece già in posizione più defilata).

Le persone avvicinate erano anche benestanti, a tal punto che Federici avrebbe sottratto in ben due casi cifre a sei zeri: in un caso si parla di ben 144.400 euro rubati a una donna, in un altro addirittura di 241.641 euro, sempre ad una anziana. Spostati anche in questo caso con più prelievi in contante e con bonifici.

Questo stando – va ricordato – alla ricostruzione fin qui fatta da Guardia di Finanza e Procura, che contestano alle due donne numerosi reati, dal peculato alla corruzione, all’accesso abusivo ai sistemi informatici della Procura.