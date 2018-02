Controlli dei Carabinieri nel weekend: un arresto e diverse denunce

Controlli fitti sulle strade e nei locali da parte dei carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio. Il servizio è stato svolto nel territorio di competenza, finalizzato principalmente al controllo di esercizi pubblici e locali notturni e delle aree e strade adiacenti. Complessivamente sono stati identificati 66 soggetti, di cui 19 stranieri, e controllate 51 autovetture.

Nel corso del servizio è stato arrestato un 35enne, disoccupato, pregiudicato, in quanto durante il controllo degli avventori di un locale pubblico, già sottoposto alla misura alternativa della “libertà vigilata”, risultava colpito da provvedimento di aggravamento della stessa che prevedeva i domiciliari. Proprio per questo i militari lo hanno accompagnato a casa

Nel corso dello stesso servizio sono stati denunciati a piede libero un 30enne di Olgiate ed un 25enne di Cassano Magnago per guida in stato di ebbrezza alcolica, entrambi controllati nelle arterie stradali adiacenti a locali pubblici di Castellanza. Per guida senza patente, invece, un nordafricano 32enne residente a Samarate, disoccupato, pregiudicato, era alla guida con patente revocata.

Per violazione legge stranieri è stato denunciato anche un nigeriano 30enne, senza fissa dimora, disoccupato, pregiudicato, controllato contesto parcheggio locale pubblico di Busto Arsizio (dove forse era impiegato quale parcheggiatore, sono in corso accertamenti) e risultato irregolare sul territorio nazionale. Per violazione degli obblighi inerenti il foglio di via obbligatorio, una denuncia è scattata anche per un 20enne disoccupato e pregiudicato, di Ferno; il giovane, durante le di identificazione è risultato colpito da foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Busto Arsizio per tre anni, scadente nel 2020.

Inoltre, sempre nei pressi di locali pubblici, venivano trovati in possesso di modiche quantita’ di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, e conseguentemente segnalati, quale assuntori, alla competente autorità amministrativa, 4 giovanissimi avventori dei locali pubblici controllati. Tra i 18 ed i 22 anni, due di Cerro Maggiore, uno di Tradate ed uno di olgiate, sono stati trovati nel complesso con una trentina di grammi di “fumo”.

Per quanto riguarda i locali, infine, insieme ai militari del Nas (nucleo antisofisticazione milano) e del Nucleo ispettorato lavoro Varese, sono stati controllati due locali pubblici presenti sul territorio, uno a Fagnano Olona e uno a Busto Arsizio, dove in un caso (a Busto) è stata sospesa l’attività sino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa.