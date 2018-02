Convegno ornitologico all’Università dell’Insubria

Sabato 24 febbraio, l’Università degli Studi dell’Insubria ospiterà, presso l’Aula Magna “Granero-Porati” di Via Dunant 3 a Varese la quinta edizione del “CISO Day“, un evento di approfondimento a tema ornitologico promosso periodicamente dal Centro Italiano Studi Ornitologici.

Le precedenti edizioni di questo evento sono state a Venezia nel 2012, a Roma nel 2014, a Padova nel 2015 e a Napoli nel 2016.

Quest’anno l’evento tratterà la tematica degli uccelli delle zone umide, con interessanti relazioni su argomenti di particolare rilievo anche per chi non si occupa direttamente di avifauna. Si parlerà di problematiche di carattere generale come l’espansione di specie alloctone, di avvelenamento da piombo, di modelli decisionali per la conservazione.

Per partecipare è necessario: a) iscriversi entro il 15 febbraio 2018, inviando un email a gruppoinsubricoornitologia@gmail.com e b) versare un contributo per le spese di 10 euro il giorno dell’incontro al momento dell’arrivo nella sede.

Programma

Ore 10,00 – Saluti di benvenuto

Relazioni scientifiche

10,10 – Nicola Baccetti e Marco Zenatello (ISPRA)

I censimenti IWC in Italia

10,50 – Mauro Fasola (Università di Pavia)

Cosa abbiamo capito in 46 anni di monitoraggio delle garzaie e cosa speriamo in futuro

11,30 – Michelangelo Morganti, Federica Luoni e Mattia Brambilla (Università di Pavia, Lipu e FLA-Fondazione Lombardia per l’Ambiente)

Nidificare e migrare ai piedi delle Alpi: analisi dei fattori ambientali che favoriscono gli uccelli delle aree umide pedemontane

12,00 – Gianfranco Alessandria e Marco Cucco (GPSO e Università del Piemonte Orientale): L’ibis sacro in Italia: monitoraggio di una espansione

12,30 – Pausa pranzo

14, 30 – Corrado Battisti (Città Metropolitana di Roma): Project management di un biotopo umido: punti di forza, debolezze ed esperienze 15,10 – Marco Gustin, Alessandro Ferrarini e Claudio Celada (Lipu-BirdLife Italia)

Un modello decisionale per la conservazione dell’avifauna acquatica nelle zone costiere di Sicilia e Sardegna

15,50 – Alessandro Andreotti (ISPRA)

L’avvelenamento da piombo nelle zone umide. Una problematica non ancora risolta

16,30 – Discussione finale

Ore 17,00 – Assemblea dei soci del CISO-Centro italiano studi ornitologici