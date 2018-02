Coppa Italia a Bologna: provaci Uyba, ne vale la pena

Al PalaDozza di Bologna è tutto pronto per ospitare le Final Four di Coppa Italia di pallavolo femminile, in programma sabato 17 e domenica 18 febbraio.

Ad aprire le danze con la prima semifinale, scenderà in campo alle ore 15,30 (diretta RaiSport+ HD) proprio la Unet E-Work Busto Arsizio impegnata contro le venete della Imoco Volley Conegliano di coach Santarelli, che nel 2017 hanno alzato la Coppa al cielo per la prima volta nella loro storia. Dopo questa sfida scenderanno in campo Monza e Novara e le due vincitrici andranno poi a giocarsi il tutto per tutto domenica 18, alle ore 20:30.

Le biancorosse arrivano all’appuntamento galvanizzate dalla vittoria in campionato contro Firenze, anche se reduci da un precedente periodo difficile caratterizzato da una serie di prestazioni insoddisfacenti e di sconfitte contro squadre di bassa classifica, come la vicina Legnano. Recente anche l’ultimo scontro diretto tra Farfalle e Pantere, con la Imoco nettamente vincitrice e con Busto autrice di una gara sottotono.

Uyba e Imoco di fronte al Palaverde – foto Alemani/Volleybusto

Dall’altra parte della rete la Imoco arriva con una condizione di forma invidiabile e con un bottino di 26 vittorie sulle 30 partite disputate finora e il primato nella classifica di Serie A. Ma in casa Conegliano – almeno stando alle dichiarazioni – la concentrazione resta massima e nessuno dà per scontata la qualificazione alla finale.

Stufi e compagne hanno però sete di rivincita e vogliono regalare ai loro tifosi, che mai le hanno lasciate sole (e che in 400 le seguiranno a Bologna), l’emozione di una finale e il sogno di vederle alzare al cielo la Coppa. Per la Unet E-Work sarebbe la seconda della storia, dopo quella conquistata nel fantastico 2012.

A Bologna saranno tutte presenti le giocatrici di coach Mencarelli, compresa Diouf che di recente ha avuto problemi fisici. Dall’altra parte della rete la Uyba ritroverà l’ex palleggiatrice polacca Wolosz, in diagonare con Nicoletti, al centro Danesi e De Kruijf, in banda Hill e Bricio, libero De Gennaro. Dalla panchina occhio agli ingressi di Samantha Fabris, sempre attaccante di primissimo livello, seppur assente da ottobre per la fascite plantare.

A presentare la gara è capitan Stufi, che promette battaglia: «La Final Four è un appuntamento fondamentale della stagione. Era un nostro obiettivo arrivarci, ma questo non è un punto di arrivo: a Bologna andremo per cercare di salire sul gradino più alto del podio, sarebbe stupido non crederci. Vogliamo regalare una soddisfazione ai nostri tifosi che ci seguiranno numerosi e alla società che manca a questo appuntamento dal 2015. Sappiamo che la semifinale con Conegliano sarà complicatissima, ma in campionato abbiamo dimostrato di essere competitive anche con le primissime della classe. Dovremo essere lucide e ciniche nei momenti decisivi e sfruttare le possibilità che l’avversario ci concederà».