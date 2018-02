Coriandoli, chiacchiere e fantasia

E’ il fine settimana del Carnevale con tante sfilate in provincia e le grani manifestazioni con i carri nelle città. Ecco gli eventi di questo weekend:

CARNEVALE

Varese – La sfilata dei carri per il Carnevale Bosino si terrà il 17 febbraio dalle 14.30 con partenza da Via Sacco

Busto Arsizio – Sabato 17 con la sfilata dei carri si conclude il Carnevale Bustese, organizzato con la collaborazione delle associazioni e delle scuole. Quest’anno ricorre anche il 35° compleanno del Tarlisu, la maschera ufficiale della città. – Tutto il programma

Saronno – Tre appuntamenti in maschera, per tutte le età. E’ ricco e variegato il programma del Carnevale 2018 al PalaexBo, organizzato da Saronno Servizi in collaborazione con il Comune di Saronno e la Proloco – Tutto il programma

TUTTE LE SFILATE DI CARNEVALE IN PROGRAMMA

INCONTRI

Casalzuigno e Gornate Olona – Due serate presentate dal Fai in occasione del Carnevale. A Villa della Porta Bozzolo la serata “Il mondo alla rovescia”, con festa in maschera e visita guidata. Al Monastero di Torba una speciale visita con tante curiosità sul luogo e cena – Tutto il programma



Varese e Busto Arsizio – Alla libreria Ubik sabato 17 febbraio ospite l’autore Maurizio De Giovanni. L’incontro avverrà, a partire dalle 18:00, presso la sala Montanari di via dei Bersaglieri 1 (Varese). Domenica 18 febbraio alle 11.00 incontro alla libreria Ubik di Busto Arsizio – Tutto il programma

Varese – Sabato dalle ore 10 firmacopie con Elisa Luvarà e il suo «Un albero al contrario», la storia di una undicenne senza famiglia che vive tra istituti e famiglie affidatarie, ma trova lo stesso la forza di non lasciarsi abbattere e crescere bene. Libreria di corso Moro 3.

BAMBINI/Varese – Sabato laboratorio di costruzione di maschere con materiale riciclato per bambini delle scuole materna, elementare e media con il maestro Antonio Testa: oggi alle 15.30 e domani, domenica, alle ore 11 e 15, costo 10 euro. Al museo Castiglioni in via Giambattista Vico 46 (Villa Toeplitz). Informazioni e prenotazioni allo 0332.21692429.

Gavirate – L’Asd Berti organizza la 40esima edizione del raduno cicloturistico attorno al lago di Varese: ore 8.15 nel piazzale in viale Verbano 110. – Tutto il programma

Casciago – Domenica visita guidata con OfficinAmbiente a sant’Eusebio a Casciago e al battistero di Rupnik. Ritrovo alle 14.30 alla chiesa dei santi Agostino e Monica a Casciago. Info e prenotazioni a 347.7885147.

Bodio Lomnago – Vino e musica per celebrare la vita: è questo il senso della manifestazione che ogni anno si rinnova a Villa Bossi. Siamo ormai alla nona edizione dell’incanto benefico di bottiglie di vino: l’appuntamento è per il 18 febbraio 2018. – Tutto il programma

Ispra – Si svolgerà ‪domenica 18 febbraio‬, alle 16, presso la Tenuta Villa la Quassa, via Cadorna 327 ad Ispra, la finale dell’undicesima edizione della rassegna letteraria “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino” – Tutto il programma

Luino – Domenica 18 febbraio il CAI Luino propone una escursione con le ciaspole con meta il passo di S.Lucio e la capanna omonima. L’escursione inizia da Certara 1000m e termina alla capanna S.Lucio 1541m percorrendo boschi e pascoli di quota innevati – Tutto il programma

Cardano al Campo – Venerdì Walter Lazzarin sarà alle 16 ad “Abitare le Idee” in via San Giovanni Bosco a Gallarate con un Laboratorio di tautogrammi. A seguire, alle 21, presenterà il suo libro al Circolo Quarto Stato di Cardano. – Tutto il programma

Gallarate – Incontro con Claudio Trotta, uno dei più noti promoter italiani che ha portato negli stadi e nei Palazzetti artisti del calibro di Bruce Springsteen, ma anche Ry Cooder, Van Morrison, John Martyn, AC/DC, Kiss, Guns N Roses e molti molti altri. Sabato 17 febbraio sarà al Museo Maga alle 17.00 per presentare il suo libro “No Pasta No Show”. Domenica 18 febbraio sempre alle ore 17.00, nella sala degli Arazzi Ottavio Missoni del MA*GA di Gallarate, si terrà New American Cinema. 1960-1964, nuovo appuntamento del ciclo Beat Filming. Il cinema e la Beat Generation, che accompagna la mostra Kerouac. Beat Painting, in corso fino al 22 aprile 2018. – Tutto il programma

Bambini/Venegono Superiore – Domenica 18 febbraio, alle ore 15.30 in biblioteca (piazza san Giorgio) la settimana di eventi e incontri organizzata dal Comune con la cooperativa Totem. Il primo appuntamento è una merenda in giallo e una caccia al ladro per ragazzi dai 7 ai 12 anni seguita, alle 17.30, da un incontro con lo psicoterapeuta e scrittore di gialli bruno Morchio, creatore dell’investigatore privato Bacci Pagano. – Tutto il programma

TEATRO

Bambini/Varese – Al teatro Santuccio, domenica, lo spettacolo «A noi pittori», liberamente tratto da un racconto di Rodari, con l’associazione Oplà di Tradate. Al teatro Santuccio, via Sacco 10, ore 11, 7 euro, info 342.1343593.

Besozzo – Sabato 17 febbraio, alle 21, all’interno della stagione teatrale del Comune di Besozzo, la compagnia Fiori Blu Elettrico porterà in scena al teatro Duse lo spettacolo “Lo zoo di vetro” uno dei testi più noti dello scrittore americano Tennessee Williams. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – In scena lo spettacolo “Let’s About Sex”, una storia ragionata dell’amore, dagli organismi unicellulari ai giorni nostri. Un excursus ironico sulle teorie evoluzionista, creazionista, platonica; sull’amore medievale casto e quello rinascimentale sanguinolento, sul Settecento libertino e l’Ottocento represso, per approdare ai giorni nostri, psicoanalitici, psicolabili e psichedelici. Rigorosamente cronologica. Scandalosamente delicata. Scherzosamente profonda. In musica, naturalmente. Dalle 21 al Teatro Comunale per la rassegna del Teatro Periferico.

Bambini/Busto Arsizio – Antonio Brugnano è «Mr. Bloom. Sognatore specializzato», spettacolo per bambini fatto di gesti e musica, in scena al teatro San Giovanni Bosco, ore 16, ingresso 3 euro nella giornata di domenica.

Bambini/Gallarate – Domenica, «Moztri» è la storia di Tobia dalle poche parole e i molti disegni e dei suoi genitori che faticano a capirlo. Produzione Luna e Gnac, con Michele Eynard e Federica Molteni, regia Carmen Pellegrinelli. Al Teatro del Popolo, ore 16.30, 10/6 euro, info 339.3850582

Cuasso al Monte – Sabato in scena Tingeltangel. Una drammaturgia di Karl Valentin diretta da Paolo Franzato, neodirettore della piccola sala del paese, il Nuovo Teatro. Ore 21, info 349.7119193

Uboldo – Sabato 17 marzo al cinema Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo, la locale Compagnia presieduta da Antonella Imondi porta in scena “Siamo diventati tutti virtuali”, commedia brillante in 2 atti di Giuseppina Cattaneo, per la regia di Michela Cromi. – Tutto il programma

Saronno – Al Teatro Giuditta Pasta tornano in scena i ballerini acrobati di eVolution Dance Theatre con «Night garden» di Anthony Heinl. Un viaggio nella natura che si anima nella notte, fra evoluzioni aeree e luci al neon, su musiche che vanno dai Massive Attack ai Radiohead, da Joni Mitchell ai Darkside. Sabato sera, ore 21.30 euro, info 02.96702127.

ARTE e MOSTRE

Masnago – Sarà inaugurata domenica 18 febbraio alle 16.00 alla presenza delle autorità varesine la mostra d’arte intitolata “Gli spazi dell’arte” presso il museo del Castello di Masnago. Si tratta di un ambizioso progetto che unisce scienza e arte sui temi della disattivazione nucleare per la salvaguardia delle generazioni future. – Tutto il programma

Legnano – Laboratori sulla mostra «Il dialogo infinito con la natura» allestita a Palazzo Leone da Perego in via Gilardelli. Evento per famiglie dalle 15.30. Partecipazione libera ma prenotazione necessaria allo 0331.545726.

MUSICA

Radio – Terzo appuntamento con SaunAlive, il documentario radiofonico. One Horse Band è il protagonista della terza puntata del programma in onda domenica 18 febbraio alle 21:00, in contemporanea su NeverWas Radio e Radio Gwendalyn (in replica giovedì 22, sempre alle 21:00, su CiaoComo Radio) – Tutto il programma

Varese – Il fine settimana delle Cantine Coopuf inizia venerdì 16 febbraio, alle 22 con la serata “FeetDeep”, a cura di Stato Brado Crew. Sabato 17 febbraio, alle 22 si festeggia Carnevale con The Killerfreaks e Fantabuggy – Tutto il programma

Busto Arsizio – Weekend all’insegna della musica per il Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Le porte in via Galvani si apriranno venerdì con il concerto (già sold out) dei Fine Before You Came mentre sabato spazio ai Gazebo Penguins. Domenica serata di poesia con Gagarin Poetry Slam – Tutto il programma

Cardano al Campo – Sabato sera una serata tributo ai Nomadi in «acoustic version». Al circolo Quarto Stato, via Vittorio Veneto 14, ore 21, ingresso libero.

Gallarate – Al Teatro del Popolo sabato sera tributo a Fabrizio De Andrè. Con Luca Borin (Rego Silenta, Le Mondane) Andrea Sica (Folkamiseria) Manuel Mormina (Whale in Oil, Beer Killer) e Alessandro Manni Villa. – Tutto il programma

Milano – Torna l’appuntamento invernale targato Mi Ami, con una formula del tutto nuova: “Mi Ami Ora”. Venerdì sera il release party dell’attesissimo nuovo disco del romano Wrongonyou, Verano, Andrea Poggio, ex leader dei Green Like July e Paolo Baldini Dubfiles – Tutto il programma

CINEMA

