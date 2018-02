Corsi di alta formazione: la Provincia apre un tavolo di regia

Un tavolo di regia, con tutte le parti coinvolte per far decollare il nuovo canale di formazione post diploma. È quello che ha annunciato l’assessore provinciale con delega all’Istruzione Paolo Bertocchi presentando i dati relativi all’attività delle tre Fondazioni ITS (Istruzione tecnica superiore) nate in provincia di Varese. « Con trecento ragazzi iscritti dai 19 ai 21 anni – spiega Bertocchi – occorre una cabina di regia tra istituzioni, aziende e parti sociali per capire il potenziale della formazione terziaria che oggi vanta un’elevatissima percentuale di occupati al termine del percorso: 80% a livello nazionale che sale al 90% in provincia».

Delle attuali 93 fondazioni nate in Italia dopo la legge istitutiva del 2009, tre operano nel Varesotto: la Fondazione InCom, quella per la filiera dei trasporti e della logistica intermodale e la COSMO Nuove Tecnologie per il Made in Italy. Sul territorio ci sono anche corsi dell’ITS Red nel campo dell’edilizia sostenibile ed efficientamento energetico.

Nel prossimo mese di marzo il tavolo si riunirà : «In questo interessante progetto di Alta formazione, rivolto agli studenti neo diplomati – spiega Bertocchi – Provincia di Varese ha il compito di promuovere e far conoscere questa opportunità che consente di rispondere in modo flessibile alle richieste, sempre in evoluzione, del sistema produttivo».

Tra gli obiettivi del tavolo di confronto anche i canali di promozione per far conoscere adeguatamente questa opportunità formativa post diploma a studenti e famiglie, docenti e mondo della scuola, e anche a una parte del sistema datoriale e sindacale. A questo proposito, sono già stati realizzati diversi momenti di lavoro, compreso un seminario presso il Daverio Casula ad aprile 2017 rivolto a studenti delle classi 5; un seminario residenziale a settembre a Gavirate rivolto ai docenti e Villa Recalcati ha anche sostenuto l’avvio di una campagna informativa unitaria sul marchio ITS e IFTS che è in fase di realizzazione e che vedrà i primi prodotti a partire proprio dal mese di marzo.

Recentemente, anche il Ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calende, in visita a Varese, ha ricordato l’importanza di questa offerta formativa su cui il suo dicastero ha anche stanziato i fondi in vista dello sviluppo de piano Industria 4.0

MA ESATTAMENTE COSA SONO GLI ITS E COSA OFFRONO?

Gli Istituti Tecnici Superiori sono scuole che offrono percorsi di studio, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo.

I percorsi sono caratterizzati da una forte presenza delle aziende che, non solo ospitano i ragazzi per una buona parte delle ore di “pratica”, ma addirittura partecipano alla progettazione e declinazione del percorso formativo.

Due i tipi di percorsi che possono essere frequentati:

• percorsi di Istruzione Tecnica Superiore – percorsi biennali di specializzazione tecnica post diploma di circa 2000 ore,

• percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) percorsi annuali della durata di 800- 1000 ore.

COSA OFFRONO.

TEORIA E TANTA PRATICA – La struttura dei corsi è pensata a moduli e dà molto spazio alle esercitazioni pratiche e ai laboratori in azienda. Tutti i corsi prevedono lunghi periodi di stage in azienda per almeno il 40% delle ore complessive.

FORMATORI – Quasi tutti i docenti provengono dal mondo del lavoro e delle professioni con significativa esperienza nei settori tecnologici specifici.

DESTINATARI – Per accedere ai corsi biennali è necessario il diploma di istruzione secondaria di II grado. è possibile iscriversi ai corsi annuali anche con il diploma professionale di IV anno IFP.

CERTIFICAZIONE – Al termine dei corsi biennali si ottiene il diploma di Tecnico Superiore di V livello europeo. A conclusione dei corsi annuali viene rilasciato il certificato di Specializzazione tecnica di IV livello europeo.

OCCUPAZIONE – Placement dell’89,4%: occupati alla fine del corso.

A CHI SONO RIVOLTI?

A giovani sino a 29 anni di età, con o senza impegni lavorativi, in possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore o di Diploma professionale di tecnico (4° anno di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale) ovvero Laureati o iscritti a percorsi universitari.

QUALE TITOLO RILASCIANO?

Al superamento dell’esame finale, viene rilasciato il “Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore”, valido a livello nazionale e europeo.

In caso di interruzione del percorso formativo, potranno essere rilasciate attestazioni intermedie delle competenze acquisite.

Per gli IFTS il conseguimento dell’attestato da parte di coloro che sono in possesso di “Diploma Professionale di Tecnico” consente la successiva iscrizione a un percorso di Istruzione tecnica Superiore (ITS).

Le università presenti nei singoli progetti possono riconoscere crediti che verranno certificati al termine del percorso formativo.

QUALI SONO LE FONDAZIONI PRESENTI IN PROVINCIA DI VARESE

ITS RED – Varese – Sito web: http://www.itsred.it

FONDAZIONE ITS PER LA FILIERA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA INTERMODALE – Somma Lombardo – Sito web: http://itslombardomobilita.it

ITS INCOM – Busto Arsizio – Sito web: http://www.itsincom.it

FONDAZIONE ITS COSMO Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Busto Arsizio Sito web:

https://www.acofmilano.com/corso-its