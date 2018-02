Corsi di informatica per anziani e disoccupati con Progetto Nuova Vita

Secondo quanto afferma Eurostat, un italiano su tre non ha mai usato un computer in vita sua, 23 milioni di analfabeti digitali. La situazione varia da regione a regione, in Lombardia il divario digitale è minore, si supera di poco il 30%, un valore comunque molto alto se si prende ad esempio Francia, Germania e Regno Unito dove la media dell’intera popolazione è vicina al 10%.

L’associazione Progetto Nuova Vita onlus, forte dell’esperienza maturata con “Rigeneri@mo: riuso e software libero!”, organizza da anni corsi di informatica destinati ai cittadini, con un’attenzione particolare ai bisogni di anziani e disoccupati nell’ottica di diminuire il digital-divide (divario tra chi ha accesso alle tecnologie d’informazione e chi ne è escluso).

Non solo nozioni e formazione, ma anche partecipazione e condivisione, favorire le relazioni all’interno dell’aula e nella comunità è uno degli obiettivi su cui si basa Progetto Nuova Vita. Il Comune di Olgiate Olona ha scelto anche quest’anno di patrocinare l’iniziativa a fronte della crescente richiesta sul territorio, fino ad oggi oltre 350 persone hanno imparato non solo ad accendere un pc e a mandare una mail, ma attraverso un approccio amichevole, in particolare con gli anziani (tra i partecipanti anche alcuni iscritti all’università della terza età di Gorla Maggiore e il gruppo Alpini di Busto Arsizio), hanno trovato docenti che hanno saputo insegnare allineandosi ai loro bisogni tenendo aperto il prezioso canale dell’ascolto.

Da quest’anno la proposta è stata estesa anche a Cairate, con la possibilità di offrire un pc ricondizionato a disoccupati e anziani che ne faranno richiesta, iniziativa patrocinata dal Comune. Due i livelli proposti negli 8 corsi programmati a partire dal 19 Febbraio per far fronte alle numerose iscrizioni, il corso prevede 10 incontri da 2 ore ciascuna. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti.