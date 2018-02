Corso di radiotelegrafia promosso dall’Ari

I radioamatori varesini riscoprono un mezzo di comunicazione, il telegrafo, che ha un sapore antico (nacque nel 1837) ma mantiene un’attualità anche in tempi di grandi evoluzioni della tecnologia informatica.

Occasione un corso di radiotelegrafia promosso dalla sezione varesina dell’Ari, Associazione radioamatori italiani, e curato da un esperto, Salvatore Passante, con l’obiettivo anzitutto a far conoscere alla ventina di soci che frequentano le lezioni l’alfabeto Morse, la sequenza di lettere e numeri esprimibili tutti con una serie di impulsi brevi e lunghi, punti e linee.

«Una occasione certamente affascinante – spiega Giovanni Romeo, presidente della sezione Ari Varese – per tornare giovani, quando la telegrafia era anche prevista come materia per l’esame finalizzato a ottenere la patente di radioamatore. Grazie alla disponibilità del nostro socio saremo in grado di formare al colloquio telegrafico un gruppo di giovani e meno giovani arricchendo così il patrimonio professionale della nostra associazione e consentendo anche nuove forme di collegamento nell’ambito delle comunicazioni radio di emergenza a livello nazionale».

Il corso di radiotelegrafia Cw (“Continuous wave”, onda continua: classe di emissione A1a) illustra appunto l’onda portante con impulsi brevi o lunghi corrispondenti alla codifica in codice Morse. Il Cw occupa una banda passante molto stretta ed è in grado di offrire quindi ad un maggior numero di stazioni l’opportunità di operare in ristretti spazi di frequenza, con altri vantaggi come la semplicità tecnica e progettuale dei ricetrasmettitori per sola telegrafia, oltre alla notevole penetrazione dei segnali in Cw attraverso interferenze di ogni tipo, il che rende possibile operare in condizioni estreme dove altri modi di emissione falliscono. Le lezioni si tengono al venerdì nella sede Ari di largo Gigli e continueranno fino a fine 2018.