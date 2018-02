Comincerà il prossimo 13 febbraio il corso per volontari in oncologia pediatrica.

La formazione viene proposta dall’ ASST Sette Laghi, in collaborazione con Fondazione Giacomo Ascoli e Associazione Amici Fondazione Giacomo Ascoli. È aperto a tutte le figure professionali attive in campo sanitario: studenti, specializzandi e a quanti desiderano intraprendere attività di volontariato nel campo, per la quale si prevede formazione idonea. Limite massimo 40 iscritti.

Iscrizione on-line obbligatoria accedendo al sito WWW.ASST-SETTELAGHI.COM, al link Corsi di formazione – Portale della formazione. Il corso prevede, per i partecipanti, l’accreditamento nel sistema ECM/CPD per tutte le figure professionali sanitarie.