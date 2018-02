Corteo anarchico in solidarietà dell\'arrestato per i fatti di Torino

Corteo improvvisato per le vie del centro storico contro l’arresto avvenuto stamattina di un anarchico saronnese. La lunga giornata di Saronno è iniziata all’alba quando è stato arrestato un 25enne saronnese. Il fermo è avvenuto nel corso del blitz delle forze dell’ordine, realizzato tra Lombardia e Piemonte, in merito ai fatti dello scorso 31 dicembre a Torino davanti al carcere delle Vallette.

Durante una manifestazione furono lanciati fuochi artificio ad altezza d’uomo, razzi, bombe carta e sassi. C’era stata anche una carica della celere ma soprattutto nel corso dell’azione un’agente della polizia scientifica rimase ferita. Stamattina è stato realizzato un blitz per a rintracciare i responsabili della manifestazione anarchica degenerata fino agli scontri. Il blitz è partito da Torino dove le forze dell’ordine si sono presentate in due centri sociali per notificare dei divieti di dimora. Non tutti gli anarchici sono stati trovati. E’ stato invece arrestato il 25enne residente a Saronno. Secondo le prime indiscrezioni le accuse a carico del saronnese sarebbero di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio dalle 15,30 gli anarchici saronnesi si sono mobilitati con un corteo improvvisato, con una cinquantina di persone, è partito dalla stazione ed ha attraversato l’intera città. Dietro lo striscione con lo slogan “Cello libero! Fuoco alle galere” sono stati accesi anche diversi fumogeni.

Diversi i cori scanditi da via San Cristoforo a via Caduti liberazione passando per via Roma. L’obiettivo erano le istituzioni, le forze dell’ordine e la solidarietà al saronnese arrestato. La manifestazione si è conclusa alle 17,30 in via Guaragna. Non solo cori lungo il percorso sono comparsi anche graffiti sulle vetrine delle banche e sui muri del centro.