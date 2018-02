Che cosa sono le macchie bianche sulla pelle?

Le macchie sulla pelle spesso si verificano quando le proteine sulle pelle o le cellule morte rimangono intrappolate sotto la superficie della pelle. Possono anche verificarsi come risultato della perdita di pigmentazione del colore.

Nella maggior parte dei casi le macchie sulla pelle non sono motivo di preoccupazione e non causano nessun sintomo. È importante, tuttavia, eseguire un controllo presso un dermatologo per comprendere la causa e il metodo migliore per trattarle.

Collagena Lumiskin, un metodo efficace e veloce

Se le macchie risultano essere comparse da poco sulla pelle, un ottimo metodo per rimuoverle od attenuarle è sicuramente utilizzare collagena lumiskin. Questa innovativa crema, offre un aiuto per la depigmentazione cutanea eliminando la presenza della melanina in eccesso sulla pelle.

Inoltre, i principi attivi presenti nella formula della crema sono utili per regolare il normale lavoro di esfoliazione e rigenerazione della pelle. Il suo apporto nella regolazione del tono della pelle in buona parte dei casi di pigmentazione della pelle, ha aiutato nel corso degli anni migliaia di persone in tutto il mondo.

Cause e sintomi

Sono molteplici le condizioni e i fattori che possono causare lo sviluppo di macchie bianche su diverse parti del corpo. Le due patologie più comuni per la formazione delle macchie bianche sulla pelle sono:

PitiriasiVersicolor

Nelle persone colpite dalla Pitiriasi Versicolor, il fungo che di solito vive sulla superficie della pelle non risulta più essere sotto controllo. La crescita di chiazze secche, squamose e pruriginose di tonalità differente dalla pelle è uno dei sintomi più rappresentativi di questa patologia.

A volte, i sintomi della Pitiriasi Versicolor possono essere più evidenti solo quando una persona è abbronzata. In questo caso, la condizione è più diffusa e i sintomi tendono a diventare più evidenti.

Pitiriasi alba

La Pitiriasi alba è una condizione della pelle relativamente diffusa e non cancerosa che porta alla comparsa di chiazze rosse, squamose e pruriginose. Al termine della guarigione di queste macchie, è possibile che si presentino sulla pelle delle macchie bianche molto care. Questa malattia è più comune sui bambini di età compresa tra i 3 e i 16 anni, e solitamente colpisce il viso, il collo, le spalle e le braccia.

Trattamenti e cure

Ogni tipologia di macchie bianche va trattata in modo differente, poiché le cause che determinano la formazione possono essere molte. L’utilizzo regolare di idratanti neutri è sicuramente uno dei trattamenti più comuni per questo tipo di patologia. Per i casi più gravi, spesso si consiglia di utilizzare delle creme di corticosteroidi topiche a basse dosi. Naturalmente, la somministrazione di queste creme o di medicinali per risolvere le macchie bianche deve iniziare solo dopo un attento esame da parte di un dermatologo.

Bisogna preoccuparsi per la comparsa di macchie bianche?

Nella maggior parte dei casi, le macchie bianche che compaiono sulla pelle non richiedono nessuna tipologia di cura medica. Tuttavia, prima di intraprendere ogni azione, anche se le macchine sulla pelle sono poco pronunciate e non danno nessun prurito, è bene sempre richiedere un attento esame dal proprio medico di fiducia.

Si consiglia inoltre, di contattare il proprio medico di base o dermatologo se:

– le macchie tendono a rimanere dopo alcune settimana di trattamento base;

– continuano a riapparire;

– si diffondono in altre parti del corpo;

– causano sintomi come dolore, prurito o sofferenza.