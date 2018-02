Cos’è il carattere indiano che blocca gli iPhone

C’è un carattere indiano, della lingua telugu, che può mandare in blocco il vostro iPhone. Se questo carattere viene ricevuto o incollato in un campo di testo, può causare il crash delle applicazioni o dell’intero sistema operativo.

Il carattere blocca i sistemi operativi se visualizzato in tutte le app per mandare messaggi da iMessage a WhatsApp e Messenger ma anche sul browser Safari o nelle caselle di posta elettronica. Una volta ricevuto un messaggio con quel carattere l’app va in crash e si chiude improvvisamente, e in alcuni casi riavvia il dispositivo.

Il problema sembra riguardi solo la versione 11.3 del sistema operativo e, in molti casi, per essere aggirato richiede il riavvio completo del dispositivo. Apple nei giorni scorsi ha confermato il problema e sarebbe già al lavoro per risolvere il bug.