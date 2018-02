Che cos’è la Bielorussia?

Molti conoscono la Bielorussia come un paese dell’ex Unione Sovietica situato tra la Polonia e la Russia, dove tutti sono milionari. Molti pensano che le persone siano tristi e spaventose là.

In questo articolo vi spiegheremo perché dovete andare in Bielorussia e vedere come vivono oggi. Proviamo a sfatare tutti i miti stabiliti.

La prima cosa che dovete sapere su Bielorussia è il modo corretto di scrivere e di dire il nome del paese. Dimenticate la parola “Bielorussia”: la parola corretta è Bielarus. Andiamo avanti.

Iniziamo con la posizione. Sì, Bielarus davvero si trova tra la Polonia e la Russia, nonché tra l’Ucraina, la Lettonia e la Lituania. Lo sapevate che la Bielorussia di dimensioni non è inferiore a Lituania e Lettonia, messi insieme, e la Polonia non è molto più grande di questo paese? Probabilmente pensavate che questo fosse un paese di dimensioni del Vaticano, ma non è così. Bielarus chiamano i polmoni d’Europa, perché qui si trova un gran numero di foreste, paludi e laghi, che purificano l’aria di questa parte del continente. In Bielorussia ci sono 4 parchi nazionali: Narochansky, Pripyatsky, la Foresta di Bialowieza e i Laghi di Braslau, e due di riserva: Berezinsky riserva e Polessky riserva radiazione ambientale. La loro superficie totale è di 700 000 ettari, che promuove lo sviluppo del turismo e ricreazione in seno alla natura, di pesca, caccia e bird-watching. Vi presentiamo un elenco di interessanti escursioni in Bielorussia.

1. Voi potete visitare i famosi castelli della famiglia Radzivil per due giorni e sprofondarsi in questa epoca totalmente.

2. Potete vedere la Foresta di Bialowieza e visitare la Fortezza di Brest, un luogo associato con la Seconda guerra mondiale.

3. In questo tour è possibile andare a vedere un paio di castelli e visitare una regione di Bielarus la più bella per natura.

Bielorussi hanno smesso di esseremilionari in estate 2016, nel medesimo tempo sono apparse le prime monete. Per farvi capire il livello dei prezzi, citiamogliesempi di costo di alloggio in alberghi e ville agricole.

Per 77 euro si può vivere in questo angolo sperduto, provare il cibo fatto in casa e scoprire che cosa è un rustico stile di vita. Una notte passata nel centro di una foresta più antica d’Europa costa solo 33 euro. In questo luogo,il regime VISA Free è valido. Ne parleremo poco più avanti. A poca distanza da Minsk, è possibile vivere proprio in mezzo alla foresta, in un complesso alberghiero a 33 euro.

In Bielarus c’è la sua tradizione monetaria. I bielorussi amano scambiare soldi, quindi qui ci sono tanti punti di scambio. Non sarà difficile scambiare la vostra valuta per rubli bielorussi. I più popolari sonoeuroe dollari. Praticamente in tutti i negozi è possibile pagare per gli acquisti con carta di credito. A proposito di negozi. Si crede che i prodotti in negozi bielorussi siano eco-friendly e gustosi, in particolare prodotti lattei. Spesso i turisti che hanno visitato il nostro paese, pregano i loro conoscenti di portare dalla Bielarus i seguenti prodotti: miele di casa, latte condensato, mirtilli palustri zuccherati, kvas e cioccolato, ed anche zeffiro.

A proposito dell’URSS. In memoria di quell’epoca in Bielarus, sono rimasti solo ampie strade e strutture architettoniche costruite in stile imperiale di Stalin. Si può incontrare le persone che finora lo ricordano. Questo è tutto!

In realtà, la Bielaus è un paese moderno con un buon livello di vita. Pulita, con le strade e infrastruttura turistica. E, in tempi recenti, per i turisti sono stabiliti 5 giorni di regime senza visti, all’ingresso nel paese attraverso l’aeroporto nazionale Minsk. Al confine da parte di Brest e di Grodno voi sarete in grado di rimanere sul territorio di queste zone fino a 10 giorni. «La cortina di ferro» è caduta.

È possibile pianificare un viaggio in Bielorussia attraverso una serie di servizi, e si consiglia di prestare la sua attenzione su uno dei più comodi. Alloggio, escursioni, trasporto – tutto questo vi aiuterà a trovare VETLIVA.

In Bielarus vale la pena di andare a farsi curare –in modo sia fisico sia spirituale. Per questo ci sono tutte le condizioni: la natura, la biodiversità, case di cura, l’aria pulita e il cibo. Davvero, che cosa può essere meglio della natura? Ecco che cos’è la Bielarus.