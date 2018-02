Cos’è un bacio? Ditecelo voi

“Ti amo in tutti i romanzi del mondo”. La sfida che vi lanciamo quest’anno, in occasione della festa di San Valentino, è davvero “ardita”. Dovete inviarci un video di 30 secondi che sia una sorta di dichiarazione d’amore: cominciate il vostro video con una dedica alla persona amata e poi leggete un brano tratto da un libro d’amore a vostra scelta (dovete stare nei 30 secondi).

Importante sarà anche la location: non sedetevi in cucina, o non filmatevi in bagno e non mettetevi controluce ma cercate uno sfondo piacevole (o, perché no, divertente).

Ricordatevi di tenere il cellulare in orizzontale e poi inviate tutto al nostro numero di whatsapp: 3357876883.

Con i video non ve la cavate molto bene? Non importa, sbizzarritevi con Instagram. Fate una foto del vostro “luogo del cuore” spiegando che cosa vi lega a quell’angolo di mondo: lì vi siete baciati la prima volta, vi siete tenuti per mano, avete fatto il vostro primo viaggio insieme; quindi pubblicatela su Instagram taggando Varesenews e naturalmente la vostra o il vostro amato e poi aggiungete l’hashtag sanvalentinovn.

Poi cosa succede? Semplice. Il 14 febbraio pubblicheremo i nominativi dei due vincitori che si aggiudicheranno due tessere Tigros del valore di 100 euro.

Forza, dichiaratevi!