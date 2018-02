Cosma sul palco di Sanremo con Elio e Le Storie Tese

«Per la prima volta sarò al Festival di Sanremo come concorrente». Vittorio Cosma è un’habituè dell’Ariston; negli anni ha fatto il direttore di orchestra per artisti nazionali e internazionali e lo scorso anno è stato co-conduttore del DopoFestival. Quest’anno invece, abbandonerà il “dietro le quinte” per salire sul palcoscenico con Elio e Le Storie Tese.

«E’ una strana emozione, faccio cose che ho visto fare a tutti gli artisti in questi anni. Sono sulla copertina di TV Sorrisi e Canzoni, farò il red carpet, le foto di rito. Sono contento, vado con lo spirito giocoso e sono certo che sarà una bella settimana», racconta il musicista nato a Comerio, paese nel quale organizza “Microcosmi Festival”.

Cosma ha una collaborazione storica con gli Elii e dopo l’addio di Rocco Tanica, ha condiviso con loro il palcoscenico nel ruolo di tastierista. Come membro della band farà quindi il Festival di Sanremo e poi il tour d’addio della band per tutta Italia. «Sarà un bel “arrivedorci”», sorride Cosma, facendo un gioco di parole con il titolo della canzone che porteranno in gara. «E’ una ballad e non è di facile ascolto. Per capirla bisogna ascoltarla due o tre volte e ha una parte finale nostalgica», continua.

Il giusto pezzo insomma, per salutare il loro pubblico e, «ovviamente andiamo per arrivare ultimi». Chi dirigerà l’orchestra? «Beppe Vessicchio, non poteva essere che lui».