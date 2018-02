Cultura, cibo e calcio: a Pavia con Passione Biancorossa

Non importa chi sarà alla guida del Varese per allora, di certo il prossimo 18 marzo un pullman di tifosi partirà per Pavia dove sarà in programma una partita della squadra valida per il campionato di Serie D.

La trasferta è organizzata dal Club Passione Biancorossa e prevede il ritrovo sul piazzale dello stadio di Masnago alle ore 8, con partenza poco dopo. Il programma va oltre il calcio e prevede sia la visita alla Certosa di Pavia, sia il pranzo all’agriturismo Hermione.

Il costo del viaggio in pullman è fissato in 20 euro per i soci e 25 per i non soci; il prezzo del pranzo (antipasti, primo, dolce, acqua, vino, caffè e digestivo) è di 20 euro. Il biglietto di ingresso allo stadio costa infine 10 euro.

Vista la complessità dell’organizzazione, per informazioni e prenotazioni è necessario contattare entro e non oltre lunedì 5 marzo i numeri di telefono 348-3584201 (Isacco) e 338-2584390 (Antonella).