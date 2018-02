Dal 45 giri a Youtube: storia di un cambiamento “in musica”

Immaginate di avere a disposizione una macchina del tempo, esattamente come Marty McFly in Ritorno al futuro, e di ritrovarvi catapultati indietro negli anni; dal 1968 al 1978 e così via fino a tornare ai giorni nostri.

Il video di Valentino Piccinelli riporta a galla il passato attraverso una carrellata di oggetti “d’altri tempi” che mostrano e raccontano il cambiamento. Dal 45 giri di Mina ai video su Youtube passando per il Ciao, la 2CV, i gettoni delle cabine telefoniche, le musicassette.

A chi quegli anni li ha vissuti basta poco per tornare indietro e sorridere ripensando alle scampagnate con gli amici a cavallo di uno dei ciclomotori più venduti di Italia, a quanto fosse infinitamente più complicato rispetto ad oggi fare una telefonata mentre si era fuori casa, ai tanti nastri riavvolti con la penna Bic.

E oggi? Come è cambiata la vita con internet? Carlo, il protagonista del video realizzato da Valentino per DigitaLife, non ha dubbi: «Internet ha cambiato il nostro modo di agire, forse anche di pensare ma di sicuro non cambierà mai il nostro cuore».

