Dalla Madonna al bombarolo. Faber 70-73 al Teatro del Popolo

Falegnami consapevoli e Madonne non per vocazione, bombaroli che scoprono la verità dietro il paese e cantastorie di paese. Tre universi diversi, tre album: “La buona novella”, “Non al denaro, non all’amore, ne al Cielo”, “Storia di un impiegato” sono i tre veri concept album firmati da Fabrizio De Andrè.



Tre album concentrati in soli quattro anni di produzione, quelli che danno il titolo al concerto Faber ’70-’73, in programma sabato 17 febbraio al Teatro del Popolo di Gallarate, nel ventennale della scomparsa del cantautore genovese.

Luca Borin (Rego Silenta, Le Mondane) Andrea Sica (Folkamiseria) Manuel Mormina (Whale in Oil, Beer Killer) e Alessandro Manni Villa, si sono uniti per dare vita ad uno spettacolo “che prima o poi qualcuno doveva fare”.

Il progetto FABER ’70-’73 prevede appunto di eseguire tutti e tre i concept album dal vivo, per intero ed in ordine cronologico. “Proprio perchè si tratta di concept album, ogni brano è legato all’altro, e il suonarli tutti da vita ad un vero e proprio spettacolo che racconta tre storie”.

Appuntamento sabato 17 febbraio al teatro di via Palestro, ore 21. Costo del biglietto: intero euro 12 – Ridotto euro 10 (over 65 e under 25)

Per info e prenotazioni

info@teatrodelpopologallarate.org

Tel. 339 3850582

Link: www.teatrodelpopologallarate.org

Pagina Facebook