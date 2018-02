Dalla specializzazione all’Insubria a professore in ortopedia a New York

Ettore Vulcano ha 34 anni, fa l’ortopedico e vive a New York. In questo spazio raccontiamo le storie dei varesini che si sono trasferiti all’estero e anche se Ettore non è propriamente un varesino, essendo nato a Roma, raccontiamo la sua storia perché qui a Varese ha svolto parte importante della formazione che oggi gli permette di svolgere la sua professione.

Il dottor Vulcano è nato e cresciuto a Roma ma ha fatto la specializzazione in ortopedia a Varese. “Qui ho conosciuto il professor Paolo Cherubino e a lui devo molto, soprattutto per aver sostenuto il mio progetto di recarmi negli USA a lavorare”.

Progetto che dopo la sua tappa varesina è diventato realtà:

“Negli States ho seguito 2 fellowships in chirurgia ricostruttiva del piede e chirurgia di allungamento degli arti a Baltimora e poi New York. E proprio a New york ho ricevuto un’offerta come Professore in Ortopedia presso la Mount Sinai School Of Medicine e responsabile chirurgia del piede e di allungamento/ricostruzione degli arti presso il Mount Sinai West Hospital di New York”.

L’addio all’Italia del professor Vulcano non è privo di qualche critica: “Purtroppo la sanità in Italia è al collasso – spiega Vulcano -, l’autonomia del medico è spesso troppo legata alla volontà del primario, gli stipendi sono nettamente inferiori alla media europea nonostante le enormi responsabilità e la pluriennale formazione del medico, le notti, le guardie, le festività. Parte di me si è sentita costretta a lasciare l’Italia, ma oggi sono felice e realizzato”.

