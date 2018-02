Dalla vendita dei ciclamini, un assegno per il Day hospital Ascoli

« È il principio della sussidiarietà: ci prendiamo cura di chi si prende cura di noi».

Con questo spirito Vittore e Ambrogio Nicora avevano lanciato un’iniziativa benefica durante le festività natalizie. La vendita di ciclamini per aiutare la Fondazione Giacomo Ascoli che sostiene il Day Hospital oncoematologico pediatrico dell’ospedale Del Ponte.

In tutto, sono stati venduti 1177 ciclamini che hanno fruttato 3000 euro donati questa mattina dagli stessi Ambrogio e Vottorio Nicora al direttore dell’Asst Sette Laghi e all’avvocato Marco Ascoli, presidente della fondazione intitolata al figlio Giacomo.

« Abbiamo conosciuto e apprezzato questa realtà – ha commentato Vittore – e ci siamo appassionati. L’iniziativa ha avuto un successo che è andato ben oltre le nostre aspettative. Siamo pronti a replicare magari riuscendo ad aggiungere uno 0 al nostro prossimo assegno».

La donazione è avvenuta al terzo piano dell’ospedale del bambino e della mamma perché al quinto piano, dove è collocato il Day Hospital, sono in corso i preparativi per l’avvio del cantiere che porterà ad ampliare gli spazi: « Nel 2009 quando la fondazione è stata fondata – ha spiegato Ascoli – il servizio aveva qualche bimbo in terapia. Oggi l’attività è cresciuta: il Day Hospital segue un centinaio di bambini che ciclicamente deve tornare per le cure. Per questo, c’è bisogno di avere spazi maggiori. Presto, speriamo entro un mese, partiranno i lavori di ristrutturazioni di tutto il quinto piano. Questa donazione va a sostenere il progetto che porterà anche alla realizzazione di tre camere sterili».

Le camere sterili, che saranno allestite al terzo piano dove si sposterà la chirurgia pediatrica, saranno destinate a quei bambini che, per le condizioni, hanno bisogno di luoghi assolutamente asettici : « Attualmente, questi casi li ospitiamo in pediatria garantendo le condizioni migliori. Con queste camere potremo offrire spazi adeguati ai bambini e alle loro famiglie».

«Il grazie più sentito va ai tanti amici, clienti e collaboratori della Fondazione Ascoli – ha commentato Ambrogio Nicora – Per la nostra azienda è un orgoglio poter essere un piccolo ma fondamentale pezzo nella ristrutturazione del Day Hospital»