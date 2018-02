Dalle mascherine indoor al nuovo percorso della sfilata: le novità del carnevale

Un evento indoor per garantire la festa in caso in maltempo, la novità delle serate in maschera on ice e un nuovo percorso per la sfilata dei carri sono queste le novità del carnevale saronnese organizzato dalla Pro loco con l’Amministrazione comunale per il prossimo fine settimana.

Il calendario degli eventi si aprirà venerdì 16 febbraio al Pala Exbo di via Piave alle 15 con la sfilata di mascherine. Sarà aperta ai bimbi da zero a dodici anni che si iscriveranno in mattinata dalle 10 alle 12. (prezzo iscrizione 5 euro). Alle 16 la sfilata si interromperà per la consegna delle chiavi dalle città a Re Amaretto e Regina Granella realizzata dal sindaco Alessandro Fagioli. «Abbiamo scelto questa versione indoor – spiega la presidente della Pro loco Lena Eupizzi – per garantire ai bimbi la possibilità di festeggiare anche in caso di maltempo». Una risposta pratica e concreta ai malumori che l’anno scorso avevano seguito l’annullamento della gara di mascherine proprio per la pioggia.

Giornata clou sarà quella di sabato 17 febbraio: al mattino cinque carri allegorici arriveranno dal Carnevale di Cermenate e saranno allestiti nel parcheggio della piscina di via Miola. Da qui alle 14 partirà la sfilata, con la presenza della banda di Saronno e di quella di Gerenzano con le majorette, partirà percorrendo via Miola e via Roma. Ci sarà un primo momento di festa alle 14,30 in piazza Libertà e poi il corteo proseguirà in corso Italia, via San Giuseppe, via Monti, via Carlo Porta fino a piazza dei Mercanti dove si terrà la premiazione finale. Proprio qui re Amaretto e regina Granella dovranno restituire le chiavi della città al sindaco Alessandro Fagioli. Il nuovo percorso è stato studiato con polizia locale per evitare problemi di spostamento dei carri e migliorare la gestione della sfilata. Come l’anno scorso in caso di maltempo la sfilata sarà annullata: la Pro Loco ha deciso che non avrebbe senso festeggiare in Quaresima e soprattutto visto che i carri arrivano da Cermenate e che richiedono dei tempi tecnici per il montaggio non è possibile decidere all’ultimo minuto. Completano il calendario due serate on ice organizzate da Saronno Servizi a partire dalle 20,30 alla pista di pattinaggio sul ghiaccio di via Piave: venerdì 16 dedicata alle famiglie coi bimbi di elementari e medie e sabato 17 con i ragazzi delle superiori.