Il derby con Cantù vietato ai tifosi di Varese

Niente derby per i tifosi di Varese. Come già accaduto lo scorso anno, il match tra Cantù e Openjobmetis in programma lunedì sera (5 febbraio) al “PalaDesio” sarà vietato per i sostenitori biancorossi. Lo ha deciso il prefetto della provincia di Monza e Brianza, Giovanna Vilasi, che lo ha comunicato quest’oggi in via ufficiale.

La misura presa per l’occasione è il divieto di vendita di tagliandi ai residenti in provincia di Varese, con la disposizione di rimborsare quei tifosi che hanno già acquistato il biglietto in prevendita nei giorni scorsi.

Nella sua misura, il prefetto brianzolo sottolinea diversi fattori: dal “quasi divieto” imposto ai tifosi canturini nel derby di andata (solo 80 biglietti a disposizione: di fatto furono meno di 20 i presenti), ai recenti disordini avvenuti tra Varese e Como in campo calcistico fino al fatto che l’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha indicato come match a rischio quello tra Red October e Openjobmetis.