Derthona – Varese in diretta da Tortona

Trasferta a Tortona per il giovane Varese di Paolo Tresoldi, impegnato in uno scontro salvezza allo stadio intitolato a Fausto Coppi. Squadre in campo dalle 14,30, partita raccontata in diretta da VareseNews attraverso il consueto liveblog. Per intervenire potete scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #derthonavarese e #direttavn su Twitter e Instagram. Aggiornamenti anche dalle partite di Varesina e Caronnese. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.