Digitale o carta stampata: incontro con Luciano Fontana

Lunedì 12 febbraio nell’aula Magna dell’Università dell’Insubria di Varese, il direttore de “Il Corriere della Sera”, Luciano Fontana, incontrerà gli studenti del Liceo Classico E. Cairoli, affrontando il tema “Digitale e carta stampata: quale futuro?”.

Focus dell’incontro saranno i rapporti e le interazioni tra i giornali in formato digitale e quelli cartacei e i pro e i contro della graduale digitalizzazione nell’era contemporanea.

L’informazione è sicuramente molto importante in una democrazia e il quotidiano rimane lo strumento più affidabile per la diffusione delle notizie. Alcuni però ritengono che in breve tempo il formato cartaceo scomparirà per lasciare spazio a quello digitale, più sostenibile, di più veloce consultazione e più economico.

La conferenza è stata organizzata dal Liceo in collaborazione con l’associazione culturale Volarte.

L’incontro avrà inizio alle ore 10.30 e si concluderà alle ore 13.00 circa. L’ingresso è aperto alla cittadinanza.