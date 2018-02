Dijf Sanders live al Twiggy. Sabato è anni ’60

Al Twiggy Caffè torna la serata ispirata alla splendida colonna sonora della serie TV Stranger Things. Venerdì 23 febbraio al Dj Set “The Bad & The Ugly” per una serata attraverso le magiche atmosfere ’80, pop, rock, e l’elettronica dei decenni a seguire. Sabato sera è “Art’n’Roll Vol. II”, ovvero la serata anni ’60 con la mostra d’arte di Zaira Di Mauro, il vintage market di Mercatino Dell’Usato Samarate.

Alle 22.30 invece, c’è il concerto dei “The Smoking Thompson”, un gruppo rock’n’roll di Milano formato nel 2011, hanno suonato in moltissimi locali e festival. Al microfono si alternano e si completano la voce brillante e sinuosa di Miss Jo e quella calda e potente di Mr. Jimi. Il repertorio rock’n’roll è diretto e d’impatto studiato appositamente per divertire e far ballare.

Domenica sera invece, sarà la volta di Dijf Sanders. Ad accompagnarlo ci sarà Nathan Daems ai legni (sax e flauto traverso). Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo il suo nuovo album “Java”, una perla di indo/trance/jazz unica uscita lo scorso dicembre su W.E.R.F Records. Java è una ricerca psichedelica e moderna dei suoni dell’omonima isola indonesiana. Armato di una serie di registratori, nella primavera del 2017 Dijf ha viaggiato in ogni angolo urbano e rurale dell’Indonesia raccogliendo un impressionante repertorio di registrazioni, commissionate da Europalia e KAAP.

Ingresso libero alle serate.