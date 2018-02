Dino Azzalin eletto presidente di Apa onlus

L’assemblea annuale dell’onlus odontoiatrica A.P.A. (Amici per l’Africa), che si è svolta a Fontanellato, domenica 4 febbraio ha eletto all’unanimità il nuovo direttivo che rimarrà in carica dal 2018 al 2020. Nel ruolo di presidente, già cofondatore di APA, Dino Azzalin (Varese), vicepresidente Giuseppe Bondi (Empoli) e Cristina Cremona (Varese) segretaria. Sono stati eletti i consiglieri Rodolfo Piana, Andrea Moiraghi (Torino), Ilenia Bartoloni (Firenze), Beatrice Sabbioni (MI), Elisabetta Rainieri (Firenze), Marta Fossati Bellani (Milano), Caterina Torniai (Firenze). Revisori dei conti: Andrea Rosso (Padova), Spartaco Dainelli (Empoli), Roberto Piastra (Rimini),dr. Renzo Cavicchi (Ferrara), Luigi Zagaria (Bari).

L’APA- Onlus che si occupa da più di vent’anni a progetti di sviluppo e formazione del settore dentale è composto prevalentemente da medici volontari, dentisti, odontoiatri, odontotecnici, igienisti dentali, che operano nei paesi a basso reddito e particolarmente in Africa. Il programma del nuovo direttivo APA-Onlus è quello di rinforzare i progetti attualmente esistenti in Kenya-Etiopia e soprattutto quello neo-formato a Tosamaganga (Tanzania) con a collaborazione con CUAMMMedici con l’Africa. Infatti è stato apprezzato molto l’intervento in assemplea di Oscar Merante responsabile della comunicazione della ong di Padova e del fundraising nazionale. Con questa sinergia APA si occuperà dell’invio di volontari per la formazione del personale locale e l’approvvigionamento della dental-clinic dell’ospedale di Tosa e il CUAMM per la logistica e l’assistenza in loco.

Si è altresì affermato la necessità di una campagna di comunicazione sui social per la motivazione e il reperimento di nuovi volontari e l’interazione e la partnership della FNOMCeO la nostra federazione nazionale e altre ong come il Cottolengo di Torino e le strutture mediche odontoiatriche Comboniane in Africa.