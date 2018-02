Gruppo Alpini Varese: Verdelli riconfermato presidente

E’ stato eletto il nuovo direttivo del gruppo alpini Varese, che resterà in carica per il triennio 2018-2020: un direttivo quasi totalmente riconfermato, compreso il suo presidente Antonio Verdelli, per la settima volta alla guida del gruppo.

Del vecchio direttivo solo uno non ci sarà, ma per motivi personali: si tratta di Giuseppe Motta, per 18 anni segretario del Gruppo, che ha chiesto di “mollare il colpo”. «Gli dobbiamo un grande ringraziamento per tutto quello che ha fatto in questi anni, con un ruolo di grande impegno – spiega Verdelli – siamo entrambi di Bregazzana, l’avevo coinvolto all’epoca quasi per scherzo durante una chiacchierata tra noi. Il suo impegno alla fine è durato quasi vent’anni». Al suo posto è stato nominato Dino Giambartolomei.

Una organizzazione «Che può anche essere definita giustamente vetusta, ma finché ne abbiamo la forza e la volontà noi continuiamo – ha sottolineato il presidente – La cosa bella è che si fanno grandi fatiche ma nella necessità o nelle richieste non ci tiriamo indietro».

Per il 2018, già diversi appuntamenti sono fissati: dalla partecipazione a “Varese Solidale” sabato 5 maggio, alla partecipazione all’adunata alpina di Trento la settimana dopo. A Giugno il gruppo ricorderà il centenario della fine della prima guerra mondiale con un viaggio a Cracovia, mentre a Ferragosto non mancherà l’attesissima festa della montagna. Per la quale: «Quest’anno stiamo valutando insieme al comune di far salire tutte le sere o quasi con i mezzi pubblici le persone: per far sia che sia veramente un festa, per tutti, senza problemi o arrabbiature, e rispettando il Campo dei Fiori».

LA SQUADRA

Capogruppo: Antonio Verdelli

Vice: Roberto Brumana e Felice Ferrandi.

Consiglieri: Luigi Bianchi, Umberto Croci, Luca galli, Vigilio Lorenzi, Lorenzo Mai, Ernesto Porchera, Sergio Rossi, Giuseppe Sala, Marco Verdelli, Giambattista Villa.

Segretario: Dino Giambartolomei.

Alfiere: Alberto Palmarini

Addetta alla comunicazione: Rosalba Ferrero