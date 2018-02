“Disabilità e salute”, un convegno in Sala Montanari

“Disabilità e salute”, è questo il titolo del convegno organizzato da Avmmc – Associazione varesina per il mielomeningocele in programma per sabato 3 marzo alla Sala Bersaglieri di Varese, con inizio alle 8 e 30.

La salute è un bene da conservare e tutelare. Questo vale per tutte le persone, ma è forse ancora più

importante per le persone con disabilità che si misurano tutti i giorni con i propri limiti. Ecco allora che anche la cura dell’alimentazione o la conservazione di buone funzionalità del proprio intestino, piuttosto che della pelle, acquistano un’importanza maggiore al fine di mantenere un livello di vita ottimale e di prevenire problematiche fastidiose e di lenta guarigione.

All’incontro parteciperanno la Dr.ssa Sabrina Perazzoli – Responsabile DAMA – ASST Sette Laghi, il Dr Sergio Segato – Direttore Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – ASST Sette Laghi, il Dr Maurizio Lombardo – Dirigente medico Dermatologia – ASST Sette Laghi. Dopo ogni intervento ci sarà spazio per delle domande. Seguirà un dibattito moderato dal Dr Vincenzo Saturni – Vice presidente vicario Avis

Sovracomunale Medio Varesotto e Dirigente medico Servizio Trasfusionale – ASST Sette Laghi.