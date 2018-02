Disaster! i Frontaliers in diretta da Luino

Il cinema di Luino ha già deciso: «Visto il grande successo del film “FRONTALIERS DISASTER prosegue la programmazione tutti i giorni alle ore 17,00 – 19,00 – 21,00 per tutta la settimana». E’ andato infatti molto bene il weekend per Frontaliers Disaster, che vede per la prima volta nei cinema – e nei cinema italiani – la guardia di Frontiera Loris J. Bernasconi e il frontaliere Roberto Bussenghi di Usmate Carate uno contro l’altro (o forse insieme, chi sa?).

A LUINO L’ULTIMO INCONTRO CON I FAN ITALIANI:

CI SARA’ ANCHE VARESENEWS

La proiezione nelle sale è stata accompagnata anche da un vero e proprio tour dei protagonisti: ognuna delle 5 sale italiane coinvolte è stato previsto un incontro con i protagonisti “dal vivo”: la prima è stata al MIV di Varese (la foto è di quel giorno), l’ultima sarà domani, martedì 12 febbraio, al Teatro Sociale di Luino: l’appuntamento con il cast del film – Bernasconi e Bussenghi compresi – è dalle 20 in poi.

Per quest’ultimo appuntamento, e per tirare le somme dell’avventura italiana, ci sarà anche Varesenews, con una diretta Facebook che inizierà intorno alle 19,20. Seguitela e partecipate anche voi!