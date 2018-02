Discarica abusiva alla Piana di Vegonno, si cerca il responsabile

È senza dubbio uno dei posti più belli della nostra provincia. Il luogo del “cuore” di molti azzatesi ma non solo. La piana di Vegonno ha un anello che si snoda tra prati verdi, boschetti, vie sterrate e strade asfaltate. Ed è proprio sfruttando queste strade facili da percorrere e, forse, complice anche il buio, che qualcuno nottetempo ha gettato degli inerti ai piedi della casetta che si trova al limitare del bosco.

Galleria fotografica Rifiuti alla Piana di Vegonno 3 di 3

Ci sono piastrelle, lana di vetro, aste di alluminio: materiale che poteva tranquillamente essere smaltito in discarica, ammesso che si possiedano i requisiti per andarci. È probabile che il “muratore” in questione in discarica non ci potesse proprio andare e quindi ha pensato bene di caricare tutto su un furgone e scaricare nella piana di Vegonno.

A fare la scoperta stamattina presto “Gipo” Rivolta, uno dei componenti più attivi del gruppo della Protezione Civile: «Stavo facendo la solita passeggiata con mia moglie e un amico quando ci siamo trovati davanti questo scempio – racconta -. Abbiamo subito avvertito la Polizia Locale. Come Protezione civile Vorremmo fare qualcosa per sgombrare subito l’area ma ci sono materiali che non possiamo portare in discarica senza autorizzazioni». La caccia ai responsabili è aperta: non sarà facile individuarli ma l’obiettivo è non lasciare impuniti chi non ha rispetto per ciò che di bello abbiamo.