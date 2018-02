“Discarica” di Via Filzi, rimosse le automobili

Sono state rimosse le autovetture abbandonate che da circa quattro anni occupavano l’area privata di Via Fabio Filzi a Germignaga, di fronte all’’Ex Setificio Stheli.

Nelle scorse settimane i carroattrezzi hanno portato via la quindicina di automobili che dal 2014 circa, erano state lasciate in stato abbandono nello spazio. «La proprietà ha concluso i lavori – commenta il Sindaco Marco Fazio – e chiuderà l’area per evitare che si ripresentino situazioni simili. Inoltre, è uno spazio che servirà per il cantiere dei lavori nel momento in cui inizieranno i lavori di restauro dell’ex fabbrica (di cui non si sa la data di inizio lavori ndr)».

La situazione di degrado era stata più volte segnalata dai cittadini e nel 2014 l’amministrazione comunale aveva emesso un’ordinanza di delimitazione, «Abbiamo sempre sorvegliato la situazione e siamo rimasti in contatto con i proprietari dell’area per sollecitare la rimozione dei mezzi – continua il Sindaco -. Una situazione che si è protratta più del dovuto anche per questioni burocratiche ma che finalmente abbiamo risolto».