Disuguaglianze e sostenibilità, la provocazione di Matteo a Ted-Ed

Domenica 25 febbraio ha esordito a Filosofarti Gallarate, nella sede del Maga, TED-Ed, la branca del marchio di conferenze californiano celebre in tutto il mondo relativa ai ragazzi dai 14 ai 19 anni.

A guidare l’incontro è Gabriela Alvarez, esperta di public speaking di origine messicane e statunitensi e fondatrice del TED-Ed Club di Torino. Il club da lei fondato, come gli oltre sei mila in tutto il mondo, si occupa di insegnare ai ragazzi l’arte del public speaking e incentivarli a raccontare le proprie storie, le proprie idee o passioni davanti a grandi platee.

L’iniziativa sta riscuotendo grande successo anche in Italia; da qualche anno, a Bologna, si svolge il TEDxYouthBologna, un evento in cui giovani provenienti da tutta Italia espongono le proprie idee o progetti davanti al pubblico: «L’anno scorso – dice Valentino Magliaro, organizzatore di TEDx Legnano – abbiamo avuto un ragazzo dalla provincia di Cagliari che ha creato una mano bionica. Un altro ragazzo ha creato un’applicazione sull’App Store per spiegare la matematica in modo più semplice ai ragazzi; quest’app ha avuto più di un milione di download e lui è stato invitato da Tim Cook (Ceo di Apple, ndr) a parlare in una conferenza in America».

Sul palco sale quindi Matteo Longo, giovanissimo gallaratese di 19 anni che è stato incluso negli undici migliori speaker nell’edizione di TEDxYouthBologna 2016. La sua è una riflessione sull’economia e sulle contraddizioni che si riscontrano nel dibattito pubblico: «Io vorrei porre tre domande» spiega Longo, con una sicurezza inusuale per un ragazzo di 19 anni. «Perché la ricchezza, in Italia ma non solo, è concentrata nelle mani di così poche persone? Si stima che, nel nostro paese, il 10% delle persone possegga il 50% della ricchezza totale. L’Ocse calcola addirittura che, entro qualche anno, sarà l’1% della popolazione mondiale a possedere il 50%. Ma non se ne parla abbastanza».

«Perché non adottiamo misure efficaci per evitare l’esaurimento delle risorse della Terra?», continua Longo, spostando il focus sulla tematica ambientale, «Non sento parlare abbastanza di questo tema nel dibattuto pubblico, e non riesco a capirne il motivo». Il punto di Longo, effettivamente, è molto pertinente: è molto difficile, in questa campagna elettorale, sentire discussioni serie sul tema ambientale, al di fuori di qualche slogan semplicistico. La terza questione su cui pone attenzione Edoardo è più generale, e riguarda la mancanza di uguaglianza sociale e sostenibilità: «C’è una grande disuguaglianza non solo a livello internazionale, ma anche all’interno dei nostri confini. Il nostro sistema non permette a tutti di esporre le proprie idee e, eventualmente, di portarle alla luce». «Tutti noi – conclude – dovremmo evitare che le disuguaglianze si amplino e di conseguenza il sorgere di conflitti sociali».

L’appuntamento è, quindi, al 23 marzo, data del prossimo evento TEDEx a Legnano, in cui ci saranno diversi ospiti internazionali.

Questo articolo rientra nel progetto del Social Team di [OC] Officina Contemporanea, la rete per la cultura a Gallarate.

Marco Caccianiga