Dj alla Forcora, una domenica di musica e sci

Un evento gratuito per rilanciare la Forcora, di recente al centro di un progetto di rilancio che ha visto aprire un ristorane e l’impianto di risalita, unico in provincia di Varese.

L’amministrazione comunale di Maccagno con Pino e Veddasca fa sapere che nel fine settimana è previsto un evento che arricchirà l’offerta ricettiva sulla cima della Veddasca.

L’evento si chiama “Aprés Ski” e si tratta si una speciale animazione musicale in programma per domenica 11 febbraio offerta da Iamtropical, un gruppo di ragazzi che si occupa dell’organizzazione e sponsorizzazione di eventi che si cimenterà in un “dj set” a cura di Fabio Sbernini (dj Feb)

Nessuna maggiorazione è prevista allo ski pass ed al ristorante. L’evento è aperto al pubblico.

