Domenica di eventi al Maga

Domenica 25 febbraio 2018, alle ore 17.00, nella sala degli Arazzi Ottavio Missoni del MA*GA di Gallarate, Franco Buffoni, saggista, traduttore e uno dei più rilevanti poeti italiani contemporanei, terrà una conferenza dal titolo Jack Kerouac e la letteratura On the road.

L’incontro, nuovo appuntamento del ciclo Intorno a Kerouac, è uno degli eventi collaterali che accompagna la mostra Kerouac. Beat Painting, aperta fino al 22 aprile 2018.

Nel corso del suo intervento, Franco Buffoni ricorderà come il traguardo estremo della filosofia di vita propugnata da On the Road sfoci a più generazioni di distanza, nella ricerca dell’assoluto naturale selvaggio descritto dal romanzo di Krakauer Into the Wild, da cui l’omonimo film di Sean Penn. Ingresso gratuito.

La giornata di domenica 25 febbraio al MA*GA proporrà altre interessanti iniziative. Dalle ore 10.00 alle 13.30, le sale del museo si apriranno agli instagrammer che potranno visitare la mostra e sbizzarrirsi, lasciandosi ispirare e dando sfogo alla creatività. In collaborazione Igersvarese. Alle 10.30 e alle 15.00, si terranno due conferenze per il festival di filosofia Filosofarti, mentre alle 16.00 si svolgerà una visita guidata per i possessori della Card Musei.

Dalle 15.00 alle 17.00, spazio al nuovo laboratorio dedicato alla famiglia, curato dal dipartimento educativo del MA*GA.

Il workshop, dal titolo Little things, chiederà a bambini dai 6 agli 11 anni e ai propri genitori, di portare con sé piccoli oggetti cui sono particolarmente legati per dorarli e incorniciarli

Costo: € 5,00 a bambino

Prenotazioni al numero tel. 0331.706011-51-52

Mostra

KEROUAC. BEAT PAINTING

Gallarate, Museo MA*GA

Fino al 22 aprile 2018

Orari; lunedì chiuso. Martedì-venerdì, 9.30|12.30 – 14.30|18.30. Sabato e domenica, 11.00|19.00

E’ possibile visitare la mostra anche il lunedì e dal martedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30 solo su prenotazione: Tel. +39 0331 706091 – progettispeciali@museomaga.it; +39 0331 706031 – mostre@museomaga.it