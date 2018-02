Da domenica torna la neve, spolverate anche in pianura

Una nuova perturbazione è pronta a portare la neve in tutto l’ovest dell’Italia, varesotto compreso. La protezione civile della Lombardia ha infatti diramato un’allerta meteo dalle 18 di domenica 4 febbraio per il rischio di precipitazioni nevose per tutto l’arco alpino e prealpino e anche la zona dell’oltrepo pavese.

IL METEO

Dalla notte di domenica 4 febbraio, sono possibili episodi di gelicidio o nevischio su fascia collinare e Appennino Pavese a quote superiori ai 300 m, altrove precipitazioni solo deboli occasionali a carattere nevoso su fascia prealpina e Valchiavenna fino al primo pomeriggio. Dalla serata aumenta la probabilità di precipitazioni nevose sulle stesse zone con quota neve al di sopra dei 300-400 m. Accumuli di neve al suolo in generale limitati a qualche centimetro. Il maltempo dovrebbe poi continuare anche per i primi giorni della settimana con nevicate alternate a pioggia anche in pianura.

EFFETTI AL SUOLO

Le problematiche principali per rischio neve potrebbero essere legate soprattutto a difficoltà e rallentamenti del traffico stradale e ferroviario oltre le quote segnalate. Possibili episodi di gelicidio (pioggia che gela al suolo) durante la fase perturbata e anche nelle zone dove i quantitativi di neve saranno contenuti, non si esclude la possibile formazione di ghiaccio al suolo e sul manto stradale. “Si chiede pertanto ai sistemi locali di protezione civile di mantenere/porsi in una fase operativa di attenzione -si legge nel bollettino della regione- e cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di contrasto in caso di necessità, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza, per la sicurezza della circolazione del traffico sulle strade e la

riduzione dei rischi connessi”.