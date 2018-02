Don Marcello Cozzi: tre incontri a Varese contro le mafie

Le Acli provinciali di Varese in collaborazione con Libera Varese, Associazione Kentro, Comunità pastorale Sant’Antonio Abate Varese, Istituto “Maria Ausiliatrice” Varese e la Commissione legalità del Centro Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti” organizzano un triplo appuntamento per incontrare e conoscere don Marcello Cozzi, già vicepresidente nazionale di Libera e autore del libro “Ho incontrato Caino. Pentiti. Storie e tormenti di vite confiscate alle mafie“.

Martedì 20 febbraio 2018 sarà possibile incontrarlo alle 18 presso la libreria Kentro, in via Ulisse Merini 7: a questo incontro seguirà aperitivo. Alle 20.45 l’incontro sarà invece all’oratorio di Casbeno in via Conciliazione 4 a Varese. Mercoledì 21 febbraio don Marcello Cozzi sarà invece dalle 9 alle 11 dagli studenti dell’istituto Maria Ausiliatrice di Varese.